Piste e impianti aperti: tanta neve per praticare tutti gli sport

venerdì, 8 febbraio 2019, 15:37

Giornate di sole con tanta neve hanno caratterizzato tutta la settimana. La montagna toscana dà spettacolo con le sue cime e i boschi innevati, piste dovunque in perfette condizioni, snowpark per gli appassionati del freeride e tracciati per lo sci nordico aperti, sentieri da percorrere con le ciaspole. Molti hanno raggiunto la montagna anche solo per respirare un po' di aria buona o per gustare le diverse specialità della gastronomia montanara, con tutte le sue ricette locali.

L'attenzione in questo periodo va alle famiglie, ai bambini e agli studenti: a Zeri (Ms), a Careggine (Lu), al Casone di Profecchia (Lu) e alla Doganaccia (Pt) sono in corso i soggiorni delle scuole del territorio, attività importante per far conoscere ai più giovani la montagna vicino a casa e a un prezzo competitivo; al Passo delle Radici (Lu) inizieranno la prossima settimana i soggiorni per i ragazzi dello Sci Club Focolaccia, all'Amiata è stata allestita un'area per gli slittini e proseguono le attività degli Sci club locali mentre all'Abetone sono in funzione gli snowpark per gli appassionati del free ride e ci sono le offerte per chi scia in famiglia.

Il Bollettino (i dati su piste e impianti aperti sono da considerarsi «Salvo avverse condizioni meteo»).

Abetone/Val di Luce: altezza neve cm 40/100, impianti aperti domani (sabato 9 febbraio) 16/17. Sono aperti tutti i collegamenti sci ai piedi e gli snowpark del Pulicchio e in zona Sprella in Val di Luce. Info: multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 70/140. Impianti aperti domani 6/8: saranno in funzione le sciovie Jolly, Asso di Fiori, Crociccchio e Bellaria e le Seggiovie Cantore e Macinaie, per un totale di 10 piste su 12. Aperta una pista di fondo. Domenica sarà disponibile anche il bus navetta Cantore - Vetta Amiata, per permettere di raggiungere la sommità della montagna anche dopo il completamento dei parcheggi della zona Vetta. Info: amiataneve.it

Doganaccia: altezza neve cm. 40/60, impianti aperti 4/4. La sciovia Faggio di Maria è aperta fino alla stazione intermedia. info: doganaccia2000.it

Garfagnana: altezza neve cm 40/60, impianti aperti 5/5. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine. Aperte le piste da fondo del Passo delle Radici incluso il collegamento con Piandelagotti.

Lunigiana/Zeri: altezza neve 30/60, impianti aperti 3/3. Info: zumzeri.eu

Appuntamenti

Segnaliamo che per motivi organizzativi è stata rimandata al 24 febbraio la quinta edizione della Ciaspolata della Garfagnana di Careggine.

All'Abetone domani (sabato 9 febbraio) in programma la 7a edizione della Snow Run, corsa podistica su neve con percorso su strade forestali e piste da sci (partenza ore 17.00 - www.scimontagnapistoiese.it); alle 18.30 prenderà il via anche l'8a edizione di Skivolando, gara sci alpinistica in notturna con percorso sulla pista Zeno 3 e strade forestali (www.scimontagnapiastoiese.it). Come sempre c'è poi il ricco programma delle ciaspolate: in notturna venerdì e sabato sera, e diurne e con aperitivo sabato e domenica (info: weloveabetone.it).

Alla Doganaccia prosegue lo sci in notturna il sabato sera sulla pista illuminata.

Anche a Zeri il sabato ciaspolate in notturna accompagnate, domenica mattina facile ciaspolata per tutti con partenza dal rifugio alle ore 10.00.

Le promozioni

A Zeri skipass festivo a 15 euro per gruppi. Nei giorni feriali Skipass gratuito per le giornate bianche delle Scuole della valle.

Sull'Amiata skipass feriale a 15 euro il martedì e il giovedi.

All'Abetone skipass feriale a 30 euro (28 per over 65) il martedì mercoledì e venerdì. Ci sono poi le offerte per le famiglie:

- Bambini fino a 14 anni* nati dopo 1/1/2004 riduzione "junior" fino al 18% sul prezzo dello skipass giornaliero e fino al 25% sul prezzo degli skipass plurigiornalieri come indicato sul listino. (*) Occorre l'attestazione dell'età tramite documento.

- Bambini nati dopo 1/1/2011 (*) plurigiornalieri da 2gg a 7gg a 2.00 € al giorno abbinati all'adulto pagante. (*) Occorre l'attestazione dell'età tramite documento.

- Bambini nati dopo 1/1/2013 (*) skipass giornaliero Multipass ad € 14,00 e skipass giornaliero valido su tutti i campi scuola del comprensorio ad € 8,00. (*) Occorre l'attestazione dell'età tramite documento.

Photo credits: Amiata (sito www.amiataneve.it); Abetone @matteociacci; Park: archivio Gravity snowpark