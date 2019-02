Garfagnana



Polizia locale, bilancio positivo per l’Unione dei Comuni

lunedì, 11 febbraio 2019, 13:08

Prosegue da parte dell’Unione Comuni Garfagnana il percorso di potenziamento della gestione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, l’esercizio associato della funzione svolto per i comuni componenti e per il comune di Vagli Sotto in convenzione. Anche nel 2018 gli obiettivi strategici hanno interessato le necessità del territorio e le risorse umane e strumentali necessarie alla gestione dei servizi e si sono concentrati sul miglioramento e l’incremento di efficienza in sicurezza urbana, servizio di polizia di prossimità in particolare nei piccoli paesi ove la presenza delle forze di polizia costituisce motivo di sicurezza in particolare per la popolazione anziana.

Gianluigi Bernardi, comandante responsabile dell’U.O. polizia locale dell’Unione Comuni Garfagnana, congiuntamente ai vice comandanti Giulio Cesaretti e Fabrizio Lunardi, espone i dati più significativi relativi all’attività di questo primo anno. "E’ un bilancio sicuramente positivo quello dell’attività della polizia locale dell’Unione nel 2018, che viene svolta per 14 comuni che contano circa 120 frazioni, con un’estensione territoriale di circa 500 km quadrati. Numerosi i controlli sull’intero territorio interessato con la registrazione di verbali di infrazione alle norme del Codice della Strada (1345) con un incremento di quelle a veicoli sanzionati per mancanza di assicurazione (31) o revisione (181), quelli relativi agli interventi contro l’abusivismo in edilizia (34), agli accertamenti di residenza (786), alla presenza e servizio viabilità in occasione di eventi, gestione mercati, manifestazioni religiose e civili (830) in cui la gestione associata consente di indirizzare un numero di agenti adeguato alla situazione, a cui si aggiunge la rilevazione di incidenti stradali (35), fermi amministrativi (32), violazioni accertate (1345), persone e veicoli controllati (rispettivamente 520 e 865), rafforzando i programmi specifici volti sia a garantire un maggior rispetto delle norme che una presenza didattica ed illustrativa delle forze di polizia sul territorio; la presenza sistematica di pattuglie (327) destinate al controllo della velocità dove è maggiore il rischio di sinistri stradali dovuti al non rispetto dei limiti di velocità e più in generale delle regole di prudenza alla guida allontanando ogni ipotetico rischio e danno per sé e per altri, è obiettivo quotidiano confortato dagli ottimi risultati conseguiti.

Una struttura dunque, le cui doti operative e professionali si stanno maggiormente consolidando e che risulta apprezzata e necessaria per la collettività. E’ stato inoltre completato, con l’attivazione del punto di Passo delle Radici, il sistema di copertura previsto dal nuovo servizio di videosorveglianza della Valle che contribuirà significativamente al miglioramento degli standard di sicurezza urbana e ordine pubblico per una maggior presenza e controllo del territorio, nonché scambio con le altre forze di polizia. Si tratta di una serie di portali sia con funzione deterrente che di individuazione di infrazioni, posizionati sulle principali vie di accesso alla Garfagnana che, attraverso la lettura della targa tramite telecamera, verificano regolarità in termini di assicurazione, revisione, proprietà dell'auto, eventuale furto o sinistro, trasmettendo i dati ad un unico server posto nella sede dell’Unione dei Comuni. Il servizio di polizia locale raccoglie così indicazioni importantissime per tutte le necessità di sicurezza stradale e pubblica monitorando la Garfagnana e risponde efficientemente al crescente bisogno di sicurezza dei cittadini. “Inoltre” – aggiunge il comandante Bernardi – “con una comunicazione del Ministero dell’Interno è stato ufficializzato il pagamento di oltre 2 miliardi di euro per i comuni della Toscana proprio in materia di sicurezza e implementazione delle telecamere che consentirà di elevare ulteriormente la presenza dei circuiti nei punti strategici anche in Garfagnana.”

L’Unione Comuni Garfagnana ha provveduto anche all’apertura dell’ufficio amministrativo di polizia locale e a una implementazione dell’organico che dal 1 marzo raggiungerà quota 13 unità.

Il comandante desidera esprimere al presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e a tutti i sindaci dei comuni partecipanti alla gestione associata un sentito ringraziamento per la costante attenzione riservata al servizio e per risorse messe a disposizione. Da parte del servizio l’impegno ad assicurare una maggior presenza degli agenti sul territorio per affrontare le problematiche in termini di prevenzione e collaborazione con i vari servizi dell’Unione e dei Comuni, in un contesto di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure di intervento, anche attraverso l'attivazione di nuclei specializzati in attività e materie specifiche".