Garfagnana



Precipita lungo una parete sul monte Cavallo, muore alpinista

sabato, 16 febbraio 2019, 19:44

di andrea cosimini

Non ce l'ha fatta uno dei due escursionisti genovesi che oggi (sabato 16 febbraio), in cordata, stavano percorrendo una via alpinistica del monte Cavallo, sulle Alpi Apuane, precipitando nel canale nord-ovest.



La chiamata è arrivata al centralino del Sast (Soccorso Alpino Speleologico Toscano) di Lucca intorno alle 13.20. L'intervento è stato fatto quasi interamente per mezzo dell'elisoccorso Pegaso 3, recatosi sul posto con all'interno un tecnico della stazione del soccorso alpino di Lucca.



I sanitari hanno portato prima la persona più grave all'ospedale di Cisanello, a Pisa, dove purtroppo è deceduta. In seguito hanno trasportato il secondo ferito, con un volo successivo, in ospedale. Quest'ultimo, però, non era in condizioni gravi.



Tutta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Da una prima e sommaria ricostruzione dell'accaduto pare che uno dei due alpinisti, che in quel momento stavano risalendo il canale nord-ovest (una via alpinistica caratterizzata in questo periodo dalla presenza di neve e di ghiaccio), sia caduto, portandosi dietro il compagno e rotolando per oltre 100 metri lungo la parete. Entrambi erano in fondo alla parete quando sono stati soccorsi.



Notizia in aggiornamento