Garfagnana : vagli sotto



Puglia: "Cariche Asbuc, lunga vita a Coltelli"

mercoledì, 6 febbraio 2019, 17:53

Non tarda ad arrivare la risposta del primo cittadino vaglino, Mario Puglia, al lungo sfogo del segretario comunale Pd, nonché consigliere dismesso dall'Asbuc, Enzo Coltelli, a seguito dell'ordinanza relativa all'ineleggibilità ed incompatibilità con le cariche ricoperte nel comitato Asbuc di Vagli ed Arni.



"Ho piena fiducia nella giustizia - ha ribadito il sindaco - e rispetto della magistratura. Essendo in una repubblica democratica, ci rivolgeremo prima alla Corte d'Appello e poi, eventualmente, se non ci riterremo soddisfatti, alla Cassazione. Coltelli, quindi, aspetti prima di parlare. Al momento attuale, ribadisco, non cambia nulla. Rimaniamo ai vertici dell'amministrazione Asbuc finché non scadrà il mandato, ovvero, tra tre anni".



Puglia è quindi passato al contrattacco definendo "tutte chiacchiere" quelle del consigliere: "Ho preso atto dello sfogo del geometra Coltelli - ha chiosato il sindaco - che, con il sottoscritto, è risultato sempre perdente. Finché ci sarà lui all'opposizione, come avversario politico, la mia carriera, nel comune di Vagli Sotto, andrà avanti a vita. Da quando lui è segretario del partito, infatti, io ho sempre vinto in tutte le competizioni elettorali. Quindi, lunga vita a Coltelli. Gli auguro tanta salute. Farò il possibile perché rimanga segretario del Pd a Vagli".