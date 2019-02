Garfagnana



Punto terza categoria: il Borgo vince ancora, passo falso del Gallicano

sabato, 16 febbraio 2019, 18:13

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 20ª giornata di terza categoria, girone B, dove il Borgo a Mozzano ha vinto ancora espugnando il difficile campo dell'Atletico Castiglione. Vittoria anche per il Filecchio (contro Coreglia). Pareggi pirotecnici per Gallicano e Virtus Robur Castelnuovo. Sconfitta, invece, per il New Team.

Ora analizziamo dettagliatamente le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Borgo a Mozzano capace di espugnare Castiglione con un secco 0-1. Gol decisivo del difensore Di Lorenzo al 76' (nella foto). Assenti per gli ospiti Da Prato e Ceccherelli mentre per i locali mancavano Bravi e Vecchi. A -5 dal primo posto risiede il Gallicano che ha pareggiato sul terreno casalingo 3-3 contro il San Salvatore Montecarlo. A segno per i locali Brucciani, Taddei e Shehu. Al terzo posto c'è ancora il New Team (out Valdrighi, Terni, Salotti e Bravi) che, però, è stato sconfitto 3-1 sul campo della Pieve San Paolo. A segno per gli ospiti De Lucia al 57'. Al quinto posto ed in piena zona play-off risiede il Filecchio (out Saisi, Passini, Guazzelli e Balsotti) che nella giornata odierna ha sconfitto il Coreglia (privo di Bacci, Togneri, Michelini e Fabrizio Pierantoni) per 2-1. Reti di Costantini al 15', Paolo Cardosi al 50' e Casci al 72' per gli ospiti. Espulsi Paolini e Velio Marchetti.

Torna a fare punti la Virtus Robur Castelnuovo, sul proprio campo, con un divertente 2-2 contro la Ligacutiglianese. Reti locali siglate da Hudu e Luchini.