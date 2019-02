Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Sarà completamente ripopolato il torrente Turrite Cava

venerdì, 22 febbraio 2019, 13:15

Il torrente Turrite Cava sarà completamente ripopolato grazie anche al contributo della centralina idroelettrica "Energia & Territorio".

“Dopo la recente notizia dell'apertura di una “Zona a regolamento specifico no kill” (nella zona denominata Mulini e una tratta che attraversa l'abitato di Fabbriche di Vallico) anche i proprietari delle centrali idroelettriche, in accordo col comune, si sono mossi per ripopolare l'alveo del torrente nella parte non coperta da riserva con diverse decine di kg di Trote Fario e Avannotti – dichiara il vicesindaco Mariani.

Siamo in costante contatto coi proprietari delle centrali idroelettriche che hanno sempre avuto un rapporto cordiale con l'amministrazione comunale e di rispetto del torrente – specifica Mariani.

Quando abbiamo spiegato loro il progetto hanno subito voluto contribuire. Sono molte le persone che mi hanno contattato chiedendo chiarimenti sulla ZRS – specifica Mariani – Sul sito internet www.pescareingarfagnana.it si possono trovare tutte le informazioni necessarie.

Una Turrite Cava sempre più fishing friendly; sempre più la Trota Fario protagonista del nostro territorio che si prepara ad accogliere numerosi turisti”.

Il lancio Trote e Avannotti verrà effettuato entro la fine del mese di febbraio.