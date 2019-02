Garfagnana : gallicano



Sarà Furio Valiensi a sfidare il sindaco David Saisi alle prossime amministrative

martedì, 19 febbraio 2019, 21:49

di simone pierotti

La lista “Uniti per Gallicano” ha ufficializzato il nome del candidato a sindaco che la rappresenterà nella prossime elezioni amministrative di maggio. Sarà Furio Valiensi a correre per la poltrona di primo cittadino, dopo la defezione forzata, a causa di ragioni di salute, di Fabrizio Riva.

Valiensi è un nome noto nella comunità locale e della Valle del Serchio: medico anestesista in pensione, con una lunga esperienza lavorativa negli ospedali di Barga e Castelnuovo, è stato anche consigliere comunale più di 20 anni fa. Grande sportivo, pratica da sempre il ciclismo ed è socio del Viola Club Barga. Da buon “gallicanese”, è attivo all’interno del Palio di San Jacopo con il rione Borgo Antico.

“Nell’accettare la candidatura – come dice Uniti per Gallicano in un comunicato – Valiensi ha espresso le sue idee sul futuro del suo comune partendo dalla necessità di lavorare per un ulteriore sviluppo che crei lavoro, per migliorare e incrementare i servizi sociali, culturali e sportivi, in un ottica di collaborazione con i comuni limitrofi”.