Garfagnana



Scoppia incendio tra Sillano e Rocca Soraggio, chiusa la strada

domenica, 24 febbraio 2019, 19:46

di andrea cosimini

La terra continua a bruciare in Garfagnana. Un altro incendio boschivo è scoppiato oggi, intorno alle 17.30, tra Sillano e Rocca di Soraggio. Anche in questo caso i tecnici hanno dovuto chiudere la strada.



Un incendio di discrete dimensioni e poco attaccabile da personale a terra. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco e squadre della Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi) provenienti da fuori provincia. Stanotte gli operatori garantiranno un presidio continuo e domattina, alle prime luci del giorno, interverranno per attaccare le fiamme. Previsto anche l'intervento degli elicotteri dato che il bosco è poco accessibile. Il personale a terra provvederà poi a fare la bonifica fin dove possibile.



Non risultano, al momento, problemi per le abitazioni della zona. L'area interessata è completamente boschiva. Il vento, seppur calato nelle ultime ore, potrebbe cambiare comunque lo scenario visto che la zona è molto sporca e, di conseguenza, l'incendio, trovando sempre nuovo combustibile, è molto improbabile che si auto-estingua.



Difficile, per ora, fare una stima precisa dell'area bruciata. Si parla comunque di 2.5-3 ettari.



Notizia in aggiornamento