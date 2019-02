Garfagnana



Simonini: "Molazzana, presto interventi stradali grazie alla Lega"

mercoledì, 27 febbraio 2019, 14:40

Dopo le polemiche, il consigliere comunale di Molazzana, nonché consigliere provinciale e aegretario della Lega, rassicura i cittadini e annuncia che presto ci saranno lavori sulla viabilità nel comune di Molazzana.



"Dopo le varie proteste anche via social - dichiara Simonini - finalmente, entro il 15 maggio, saranno completati i lavori di miglioria e sicurezza stradale, con il rifacimento di alcuni tratti del manto e il posizionamento di alcuni guard-rail. Questa operazione di messa in sicurezza non sarà la solita mancetta pre elettorale, bensì i lavori arriveranno grazie al contributo di 40 mila euro destinati dal governo e in particolare dalla Lega".



"Con soddisfazione - conclude Simonini - possiamo dire che il vero cambiamento è in atto, i soldi per i piccoli comuni ci sono, basta la volontà politica unita a quella amministrativa nel saper spendere bene le risorse".