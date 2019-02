Garfagnana



Sono lucchesi le migliori "birre dell'anno"

domenica, 17 febbraio 2019, 16:58

Le birre artigianali della Toscana si confermano tra le migliori d'Italia. A stabilirlo è stata la giuria internazionale di "Birra dell'Anno", il concorso organizzato da Unionbirrai - associazione di categoria dei birrifici artigianali italiani – che si è tenuto ieri (sabato 16 febbraio) a Rimini. Cento giudici hanno valutato le 1.994 birre in gara, presentate da 327 produttori italiani e divise in 41 categorie, per ciascuna delle quali sono state scelte le tre migliori proposte brassicole in concorso.

È il marchigiano Mukkeller il miglior birrificio d'Italia, ma a trionfare sul palco della Fiera di Rimini sono stati anche tre produttori artigianali lucchesi che hanno ricevuto diversi riconoscimenti per le loro originali creazioni birrarie.

Ha conquistato un oro e un bronzo il Birrificio La Petrognola di Piazza al Serchio: con la birra Montefiore è salito sul più alto gradino del podio nella categoria delle chiare ad alta fermentazione e basso grado alcolico di ispirazione belga; con la Cinghiale Nero, invece, si è distinto nella categoria dedicata alle produzioni realizzate con cereali speciali. Medaglia d'oro anche per il Birrificio Brúton di Lucca che ha conquistato i giudici con la sua Brúton di Brúton nella categoria delle chiare e ambrate, ad alta fermentazione e basso grado alcolico di ispirazione anglosassone.

Ha inanellato quattro medaglie d'argento, invece, il Birrificio del Forte di Pietrasanta: con la sua American Pale Ale Fior di Noppolo; con Cento Volte Forte; con Cintura d'Orione, al sentore di miele; con Il Tralcio, una Red Italian Grape Ale preparata con l'aggiunta di uve rosse.

"Le proposte dei nostri birrifici artigianali sono sempre più apprezzate dentro e fuori i confini nazionali", ha spiegato Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai, a margine della premiazione. "Questo concorso – ha proseguito - vuole premiare le eccellenze di un comparto in crescita, da Nord a Sud del Paese. La straordinaria ricchezza delle tradizioni agroalimentari italiane si riflette nelle nostre birre, realizzate spesso con prodotti tipici del territorio interpretati con la creatività e la maestria tipiche del nostro Paese".



I NUOVI TREND DELLA BIRRA ARTIGIANALE. Se all'estero domina l'esagerazione a tutti i costi – dalle birre con marshmallows a quelle fluorescenti o glitterate – i trend emersi a "Birra dell'Anno" confermano che in Italia resta il primato delle American Pale Ale (APA) e delle India Pale Ale (IPA) in tutte le loro declinazioni. Che siano d'ispirazione anglosassone o americana, leggere come le Session IPA o dalla gradazione alcolica importante e con l'aggiunta di aromi intensi come le Imperial IPA, chiare e fruttate come le White IPA, o scure con sentori di caffè e pane tostato come le Black IPA, le birre luppolate sono ancora la passione di produttori e consumatori. Vera rivelazione del concorso, quest'anno, sono le le Brut Ipa, che rispetto alle scorse edizioni hanno registrato un boom di iscrizioni; sono birre caratterizzate da una particolare secchezza che è valsa loro il soprannome di "birre-champagne". Restano protagoniste, inoltre, le birre con ingredienti a km 0 - cereali, miele, castagne e tanta frutta del territorio di appartenenza dei birrifici – e quelle "invecchiate" nelle botti in legno (Barley Wine). Spazio anche al primo stile autoctono italiano, le IGA (Italian Grape Ale), che prevedono l'aggiunta di vino, mosto o uva nel processo di lavorazione. Suddivise in red e white Grape Ale, a seconda dell'uva utilizzata, sono ormai un must del nostro panorama birrario sempre più apprezzato (e imitato) anche all'estero.