Torrite in lutto per la scomparsa di Amabile Tognini: se ne va un pezzo di storia

lunedì, 11 febbraio 2019, 19:38

di andrea cosimini

Un giorno triste per il paese di Torrite e per l'intera comunità di Castelnuovo. Se ne è infatti andata oggi (lunedì 11 febbraio) Amabile Tognini, 91 anni, storica proprietaria e gestrice dell'omonimo bar/alimentari/tabacchi, situato sulla via per Arni, da più di 70 anni punto di riferimento per tante famiglie del posto (e non solo), luogo di sosta per passanti e lavoratori, e centro di ritrovo per intere generazioni di ragazzi.



Un legame indissolubile, quello tra lei e la sua bottega, tramandato di generazione in generazione. Prima di lei, infatti, la madre, Teresa, ha portato avanti la gestione dell'attività, con la stessa dedizione, morendo anch'essa molto anziana dopo una vita spesa all'interno del locale. La bottega era del padre. Amabile, già all'età di 15 anni, ha cominciato a prestare il suo servizio all'interno dell'attività e, da allora, non ha più smesso. Ha dedicato anima e corpo alla bottega, facendo un enorme servizio per il paese e per i tanti lavoratori (cavatori e camionisti) che transitavano su quella strada, riuscendo a tenere in piedi il negozio anche in tempi difficili, senza mai sgarrare, così come testimoniano i tanti fornitori che ne erano affascinati.



A darle una mano, dopo aver raggiunto l'agognata pensione, ci aveva pensato il marito, Cesare Tortelli, maestro elementare molto conosciuto, da cui ha avuto un figlio, Giovanni, dottore a Piazza al Serchio. Amabile aveva anche due fratelli: Paolo, ex guardia, e Bruno, che lavorava invece all'Enel. Lei però era l'anima indiscussa della bottega. Una bottega dalla quale non è mai riuscita a distaccarsi nonostante qualcuno avesse provato a metterle in mente di chiudere. Lei è voluta sempre rimanere lì, seduta sulla sua sedia, facendo servire da soli i suoi affezionati clienti e facendogli ormai il conto a memoria.



"Ha continuato fino alla fine a servire tutti, negli ultimi tempi aiutata dal fratello, senza farsi mancare nulla - ricorda Sauro Bonaldi, originario di Torrite, cresciuto all'interno della bottega di Amabile e legato direttamente a lei a livello parentale (il padre è suo cugino) -. Se una famiglia necessitava di qualcosa, lei ce l'aveva. Con i primi di gennaio, gli acciacchi della vecchiaia si sono fatti però sentire. E' stata quindi tolta dal suo "habitat", per le necessarie cure, ma un improvviso tracollo ha impedito che potesse farne ritorno. Proprio lei che diceva sempre che voleva morire dentro la sua bottega..."



"Credo si meritasse un riconoscimento per tutto quello che ha fatto con la sua attività - spiega Bonaldi -. E' stata, e rimarrà, un pezzo di storia importante per il paese di Torrite e per tutto Castelnuovo. Da più di settant'anni il suo bar-alimentari è stato un punto di riferimento per tutte le famiglie del paese e non, nonché, un tempo, punto di ritrovo per tanti ragazzi. L'Amabile sapeva servirti, accontentarti e accoglierti con grande bontà e professionalità. Ha lavorato tenendo aperto il servizio fino in fondo: il 23 dicembre 2018 era ancora nella sua "bottega" e dava servizio alle famiglie, faceva ancora i conti a mente e sapeva i prezzi di ogni prodotto senza guardare l'etichetta. La sua bottega era la sua casa; era il suo mettersi a servizio delle famiglie. Un esempio per tutti oggi e uno spunto di riflessione per quello che potrebbero dare ancora le botteghe di paese se non fossero massacrante dalla tassazione".



Il funerale si terrà domani (martedì 12 febbraio), alle 15, presso la chiesa di Torrite.