Garfagnana



Tutto pronto in lucchesia per le primarie Pd

mercoledì, 27 febbraio 2019, 15:35

Tutto pronto anche a Lucca per la celebrazione domenica 3 marzo delle primarie aperte del Partito Democratico attraverso le quali iscritti e simpatizzanti avranno la possibilità di eleggere l’assemblea nazionale e soprattutto colui che sarà il nuovo segretario nazionale fra i tre candidati in lizza: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Proprio in queste ore i democratici lucchesi stanno limando gli ultimi particolari per consentire l’ordinata gestione dei lavori dei ben 54 fra seggi e gazebo che verranno allestiti in tutti i comuni della lucchesia: dal capoluogo fino all’Alta Garfagnana.

“Più di 200 saranno i volontari impegnati su questi presidi a partire dalle ore 8,00 della mattina fino alle 20,00 della sera– commenta il segretario territoriale Mario Puppa – a dimostrazione ancora una volta della grande disponibilità e dedizione del nostro popolo delle primarie.”

Potranno partecipare al voto tutti le cittadine e i cittadini italiani, dell’Unione Europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al PD che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Sul sito www.pdprimarie2019.it, attraverso la funzione “TROVA IL TUO SEGGIO”, si potrà conoscere immediatamente l’esatta ubicazione del seggio delle primarie più vicino dove potersi recare per votare inserendo semplicemente il proprio comune ed indirizzo di residenza.

“Ci auguriamo – conclude Puppa – che domenica prossima sia una bellissima giornata di partecipazione civile nella quale tanti cittadini possano aiutarci a rilanciare con forza il progetto di un Partito Democratico e di un centro-sinistra quale vero e unico argine democratico al governo dello sfascio rappresentato da questa destra pericolosa ed inadeguata che sta portando a sbattere il nostro Paese.”