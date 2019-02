Garfagnana



“V.A.M. fino alla morte” ospiti della 46^ Brigata Aerea di Pisa

giovedì, 14 febbraio 2019, 18:38

di simone pierotti

Giornata speciale e ricca di contenuti e valori quella odierna per il gruppo “V.A.M. fino alla morte”, formato da chi ha svolto il servizio militare come vigilanza antiaerea militare e dai loro simpatizzanti. Una giornata che ha unito il ricordo e la commemorazione delle vittime dell’eccidio di Kindu in Congo, dove persero la vita 13 aviatori italiani facenti parte della 46° Aerobrigata di stanza a Pisa, con la visita alla base militare e la scoperta della storia del corpo militare ma anche delle più sofisticate e moderne tecnologie che la 46° porta nel mondo. La Gazzetta, grazie all’infaticabile referente del gruppo “V.A.M. fino alla morte” Rolando Cavilli, era presente ed ha potuto vivere la giornata. “Cicerone” della visita una guida d’eccezione: il Colonnello pilota Daniele De Cesari, un castelnuovese illustre che oggi comanda la Base Aerea di Luni.

Circa 50 gli appartenenti al gruppo che, alle 9, si sono dati appuntamento al Sacrario ai caduti di Kindu, dove si è celebrata la santa messa, officiata da Don Armando, ex V.A.M., insieme al cappellano militare della 46° Brigata Aerea. E’ stata quindi deposta una corona di alloro in onore delle vittime. Successivamente il Col. Daniele De Cesari ha accolto la comitiva all’interno della base aerea compiendo un interessantissimo tour guidato tra storia e tecnologia. Per tanti, che qua avevano svolto il loro dovere di militare, è stato un tuffo al cuore nel rivedere quei luoghi che hanno fatto riaffiorare ricordi di giovinezza, ma anche con la consapevolezza che i tempi, e gli stessi luoghi, sono cambiati. I presenti hanno così potuto visitare il bar degli ufficiali, i campi sportivi, gli uffici, prima di una sosta in sala riunioni per la proiezione di un dvd di propaganda della 46° e un briefing sull’attività della stessa. Qua c’è stata la gradita visita e saluto del Generale Comandante B.A. Girolamo Iadicicco che ha ricordato l’importanza di conservare e trasmettere ai giovani la memoria di chi ha dato la vita per la patria. Momento toccante l’incontro con Luciano Marcacci, fratello di uno dei caduti di Kindu, al quale ha consegnato un libro ricordo. Il gruppo V.A.M. ha contraccambiato donando all’Ufficiale il calendario e il libro ufficiale delle attività svolte. A seguire uno dei momenti più significativi della giornata con la visita all’International Training Center e al simulatore di volo, dove i migliori piloti di tutto il mondo si addestrano. Come tutte le belle giornate che si rispettano, non poteva non concludersi al tavolino, alla mensa militare.