Garfagnana



"8 marzo e dintorni": le iniziative sul territorio provinciale dedicate ai diritti delle donne

venerdì, 1 marzo 2019, 11:55

Dai dibattiti ai seminari, dagli incontri ai concerti, dai convegni alle mostre, dalle visite guidate, dalle proiezioni cinematografiche ai presìdi di sensibilizzazione fino ai flash mob. Torna puntuale anche per il 2019 il ricco e articolato programma di iniziative «Otto marzo e dintorni», calendario promosso dalla Provincia di Lucca, dai comuni, enti e associazioni del territorio dalla Commissione provinciale Pari Opportunità.

Come ogni anno, infatti, l'amministrazione provinciale ha raccolto le iniziative che si svolgono sul territorio, dalla Piana di Lucca, alla Valle del Serchio, alla Versilia. Il programma non si concentrerà solo intorno alla giornata dell'8 marzo, ma si svilupperà nell'intero mese fino alla metà di aprile.

Eventi che hanno come filo conduttore i temi legati al mondo femminile, per ricordare le conquiste politiche, sociali ed economiche che le donne hanno ottenuto in oltre un secolo di lotte, ma, al tempo stesso, per approfondire le problematiche connesse all'attualità e alla vita di ogni giorno.

Per quanto riguarda il capoluogo Lucca, si segnalano le iniziative in programma proprio nella giornata di giovedì 8 marzo quando, dalle 10 alle 13:30, in Piazza Napoleone sarà attivo un Punto informativo delle strutture e dei servizi del territorio per contrastare la violenza contro le donne. L'iniziativa è a cura di Provincia e Comune di Lucca, Codice Rosa, Polizia di Stato, Soroptimist International Lucca, Fidapa, Croce Rossa, Associazione Luna Onlus, Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lucca.

Il Codice Rosa offrirà rose gialle e arancio realizzate all'uncinetto.

A Palazzo Ducale alle 16.00 nella splendida Galleria Ammannati si terrà l'inaugurazione della mostra "ODISSEA, il viaggio come ricerca del sé" delle artiste dell'Associazione "Arte Donna" di Pisa in collaborazione con la Provincia di Lucca

In ricordo dell'artista Delia Moscher esposizione di una delle sue opere. La rassegna sarà aperta fino al 20 marzo con i seguenti orari: lun-merc-ven. dalle 9.00 alle 14.00; mar-giov dalle 9.00 alle 18.00.

Sempre l'8 marzo a Palazzo Ducale alle 17.00 sono previste visite guidate del percorso olfattivo "Il Naso e la Storia" per scoprire la storia e i profumi dell'epoca napoleonica. L'esposizione sensoriale dedicata a Elisa Bonaparte Baciocchi e Maria Luisa di Borbone ideata da Simonetta Giurlani Pardini e allestita nelle stanze del Teatro di Elisa.

All'auditorium dell'Istituto superiore di studi musicali "Boccherini" di Lucca è in programma alle 16,30 l'iniziativa "8 marzo...in musica" con il pianista Lodovico Fulci che presenterà 'Jazz meets film music', un'anticipazione di Lucca Jazz Donna 2019, con un ensemble musicale formato da Anna Chulkina, Gianfranco Borelli, Anna Armatys, Marco Cattani, Nino Pellegrini, Vladimiro Carboni e Bianca Barsanti, affiancato dal coro 50&Più diretto dal M° Silvano Pieruccini. L'appuntamento è promosso da 50&Più, dal Circolo del Jazz, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca e il patrocinio di Provincia e Comune di Lucca.

Ecco, qui di seguito, le iniziative principali sull'intero territorio provinciale:

LUCCA, PIANA, VALLE DEL SERCHIO

1 marzo - 17.30 CRED Sala M. Eletta Martini, Lucca

Comune di Lucca

Conferenza di Carla Sodini "Le donne del Mondo di Pannunzio".

Dal 2 marzo ore 16.00 alle 18.00 Palestra scuola elementare Del Fiorentino di

Capannori

Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori

Laboratorio teatrale "Non ho paura" curato da Simona Generali

Incontri successivi: 9-15-22-30 marzo e 6 aprile allo stesso orario.

6 marzo ore 20.00 Palestra scuola media di Barga, località Canteo

Commissione Pari Opportunità in collaborazione con il Comune di Barga

Presentazione "Io cintura rosa" - Corso femminile antiaggressione, a cura dell'associazione

sportiva di Goshin – do – Karate.

7 marzo ore 21.00 Auditorium Distretto socio sanitario di Capannori

Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori

Incontro formativo "Perineo: occupiamocene oggi per non preoccuparcene più" rivolto a donne di

tutte le età.

8 marzo Pronto Soccorso Lucca e Valle del Serchio

Azienda USL Toscana Nordovest - Codice Rosa

Gli operatori indosseranno le rose color arancione sulle proprie divise come simbolo contro la

violenza sulle donne.

8 marzo dalle 10.00 alle 13.30 Piazza Napoleone, Lucca

Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Croce Rossa, Codice Rosa, FIDAPA, Soroptimist Lucca,

Polizia di Stato, Associazione Luna onlus

Stand informativi sui servizi territoriali di sostegno alle donne vittime di violenza.

8 marzo dalle 9.00 alle 14.00 Piazza San Michele e Ospedale San Luca, Lucca

Associazione Silvana Sciortino

Un fiore di solidarietà: distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione dei tumori e

offerta di un'occasione di solidarietà.

8 marzo dalle 10.00 alle 12.00 Piazza S. Michele, Lucca

Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori

Distribuzione delle camelie donate dal Centro culturale Compitese.

8 marzo dalle ore 15 .00 alle 17.00 Villa Bottini, Lucca

Comune di Lucca

Mostra "Architette, architettesse, architettrici".

8 -17 marzo Sotterraneo di Villa Bottini, Lucca

inaugurazione ore 16.00

Orari: lun-ven dalle 16.00 alle 19.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e

dalle16.00 alle 19.00. Associazione Idearte in collaborazione con Comune di Lucca

Mostra fotografica "TrecentosessantacinqueMarzo".

8-18 marzo Palazzo Santini, Biblioteca comunale, Borgo a Mozzano

inaugurazione 8 marzo ore 17.00

Paola Manfredini - Mostra "Fotografia al femminile".

8 marzo ore 17.30 Biblioteca comunale Villa Gherardi, Barga

Commissione Pari Opportunità in collaborazione con il Comune di Barga

Incontro con Anna Travagliati, scrittrice del saggio "Il femminismo e le parole scritte" e l'editore

della Casa Editrice "Tra le Righe" Andrea Giannasi.

8 marzo ore 21.15 Teatro Aleri Castelnuovo di Garfagnana

Commissione Pari Opportunità del Comune di Castelnuovo di Garfagnana

Spettacolo dal titolo "Mosaico: 7 storie di bellezza contro la violenza"

La mattina per le scuole, la sera per la cittadinanza, con apericena ed illustrazione dell'attività

della Commissione Pari Opportunità.

9 e 10 marzo dalle 9.30 alle 17.30 Aeroporto di Tassignano , Capannori

Commissione Pari Opportunità Comune di Capannori in collaborazione con Aeroclub "Carlo Del

Prete" Asd. XVII edizione della Festa delle donne in volo.

Per info e prenotazioni: Aeroclub "Carlo del Prete" – tel. 0583/935148

9 marzo ore 10.00 Mura di Lucca

Mimosa in corsa, passeggiata di sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro promossa dal Comune di Lucca e da Anmil.

9 marzo ore 11.30 Piazza Pascoli, Barga

Flash mob dei ragazzi dell'ISI di Barga contro la violenza sulle donne.

9 marzo ore 14.30 Parco delle casa di riposo di Marlia, Capannori

Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori, in collaborazione con i marciatori di

Marlia. Marcia non competitiva dalla Casa di Riposo fino alla Specola. Al ritorno giochi ed animazione a cura dell'Associazione culturale Manidoro, con Adriana Lucchesini. Intitolazione di una piazza a Bianca Bianchi, una delle 21 madri costituenti e rappresentante della Toscana all'Assemblea Costituente.

9 marzo - 16.30 saletta Suffredini, Castelnuovo di Garfagnana

Convegno sulla migrazione femminile dalla Garfagnana ieri ed oggi "Addio alla mia terra, addio

alla mia casa".Associazione Culturale Progetto Donna in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione e alle Pari Opportunità, Fondazione Paolo Cresci, Istituti comprensivi di Gallicano, Castelnuovo di

Garfagnana e sede distaccata di Camporgiano, Castiglione, Piazza al Serchio, I.S.I Garfagnana.



9 marzo ore 17.30 Auditorium Palazzo delle Esposizioni, Piazza San Martino, Lucca

Comune di Lucca in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione

Lucca Sviluppo

"La luce delle parole" Ilide Carmignani e Alba Donati si raccontano, conversando con Francesca

Fazzi.

10 marzo ore 16.00 Galleria comunale, Barga

Commissione Pari Opportunità in collaborazione con il Comune di Barga

Inaugurazione della mostra fotografica dedicata alle donne " Scatti di Donne" dell'artista e

fotografo americano Pepper.

10 marzo ore 17.00 Villa Bottini, Lucca

Comune di Lucca in collaborazione con Città delle Donne

Impronte di Lucca- reading donne di Lucca.

10 marzo ore 17.00 Atrio del Comune di Barga, Palazzo Pancrazi

Commissione Pari Opportunità in collaborazione con il Comune di Barga

Presentazione del saggio "Le conseguenze della violenza di genere. Esperienze e interventi" di Sofia

Dini, con l'editore Andrea Giannasi- "Tra le righe".

10 marzo ore 17.30 Auditorium Palazzo delle Esposizioni, Piazza San Martino, Lucca

Fondazione Banca del Monte

Presentazione in anteprima del corto "FAR EAST" diretto dalla regista lucchese Cristina Puccinelli.

14 marzo - 21.30 Il Cantiere Giovani, Lucca

Magolfa Garage Movies

Proiezione del film "Thelma & Louise". Ingresso libero.

15 marzo - 17.20 Ostello la Salana, Capannori

Commissione Pari Opportunità di Capannori

"La donna è cuoca e l'uomo è Chef" tavola rotonda sul ruolo della donna all'interno del mondo

del lavoro nell'ambito della ristorazione, a cura di Michela Panigada, a seguire apericena.

19 marzo dalle 17.00 alle 19.00 CRED Sala M. Eletta Martini, Lucca

"La lingua di Ana"- Incontro seminariale interattivo promosso dal Comune di Lucca e a cura di M. Pia Pieri.

21-28 marzo e 14-11 aprile - 17.00 CRED Sala M. Eletta Martini, Lucca

Comune di Lucca

"Donne al quadrato" incontri di prevenzione alla violenza economica Git Foundation.

22 marzo ore 21.00 Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, San Micheletto,

Lucca

Comune di Lucca in collaborazione con Ezechiele

Spettacolo "Viaggio nella rappresentazione della donna nel cinema".

24 marzo - 16.00 Mura di Lucca, Casermetta San Paolino

Comune di Lucca in collaborazione con associazione "Dalla parte dei piccoli"

Proiezione "Il colonialismo italiano raccontato dalle donne".

29 marzo - 17.00 CRED, Sala M. Eletta Martini, via S. Andrea, Lucca

Centro Donna Lucca in collaborazione con Commissione Pari Opportunità del Comune di

Lucca. Incontro "Libere": parole, musica e presentazione dei lavori delle classi 3LC e 3LF del Liceo

Vallisneri di Lucca, nell'ambito del progetto "Laboratorio di genere".

3 aprile dalle ore 10.30 alle 17.30 CRED, Sala M. Eletta Martini, Lucca

Comune di Lucca in collaborazione con la Fondazione Lelio Basso

Seminario su Linda Bimbi- presentazione del libro "Tanti piccoli fuochi inestinguibili"

13 aprile dalle ore 10.00 alle 21.00 CRED Sala M. Eletta Martini, Lucca

Comune di Lucca in collaborazione con Città delle Donne.

iniziative in VERSILIA:

6 marzo ore 11,00 Croce Bianca di Querceta

Casa delle Donne in collaborazione con Croce Bianca Querceta

Inaugurazione dello Sportello d'ascolto – Centro Antiviolenza "L'una per l'Altra" di Viareggio nel

Comune di Seravezza a Querceta.

6 marzo ore 17,00 Villa Argentina, Viareggio

Presentazione a cura della Provincia del libro "Le radici nello specchio" di Enrica Giannelli - Giovane Holden Edizioni.

7 -8 marzo dalle ore 9,00 alle ore 20.00 Croce Verde di Forte dei Marmi

Associazione "Donne per le Donne" in collaborazione con il Comune di Forte dei Marmi

Screening gratuiti per tutte le donne.

8 marzo dalle 10.00 alle 12.00 Passerella Molo di Viareggio

Casa delle Donne in collaborazione con il Tavolo di Rete Insieme contro la violenza

Flash Mob – sciopero internazionale delle donne "Lotto marzo".

8 marzo ore 11.00 Casa delle Donne, Viareggio

Casa delle Donne in collaborazione con il Tavolo di Rete Insieme contro la violenza e Associazione

"I colori per la pace"

Presentazione tappeto per la pace: primi 20 metri del tappeto realizzato dalle donne del territorio.

8 marzo ore 16.00 Casa delle Donne, Viareggio

Comitato studentesco versiliese

Flash Mob a sostegno della Casa delle Donne, bene comune.

8 marzo ore 21.00 Teatro dell'Olivo, Camaiore

Commissione Pari Opportunità in collaborazione con il Comune di Camaiore

"Essere donna": spettacolo teatrale di arti varie, lotteria di beneficenza a favore del Centro

antiviolenza "L'una per l'Altra", premiazione di donne che si sono distinte per il loro contributo allo

sviluppo culturale e sociale del territorio

8 marzo ore 21.00 Teatro Vittoria Manzoni, Massarosa

Commissione Pari Opportunità del Comune di Massarosa, in collaborazione con la Casa delle

Donne di Viareggio

Spettacolo "Almaluna, danze al passo di donna".

8 marzo dalle ore 17.00 alle 19.00 Giardino d'inverno di Villa Bertelli, Forte dei Marmi

Convegno "Affermare se stesse. Talenti, Traguardi, Conquiste"

ore 21.00 Concerto musicale a cura delle allieve del Centro studi Musicale di Forte dei Marmi.

8 -15 marzo Biblioteca Comunale di Forte dei Marmi

Comune di Forte dei Marmi

Realizzazione di uno scaffale a tema dedicato alla donna.

8, 9, 10 marzo Fortino di Forte dei Marmi

Comune di Forte dei Marmi

Ingresso gratuito per le donne alla Mostra di incisioni e litografie: "Marino Marini, segno e colore

nell'opera grafica".

8 -15 marzo Palazzo Tori, Lido di Camaiore

Associazione tappetari di Lido di Camaiore

Realizzazione di un tappeto di segatura raffigurante la pittrice Frida Kahlo.

9 marzo ore 11.00 Sede Misericordia, Camaiore

Casa delle Donne in collaborazione con la Misericordia di Camaiore

Inaugurazione dello sportello d'ascolto- Centro antiviolenza "L'una per l'altra" di Viareggio nel

Comune di Camaiore.

9 marzo ore 16.00 Lido di Camaiore/Secco in prossimità di Via Beata

e parallela a Via Trieste.

Soroptimist International d'Italia Club Viareggio Versilia in collaborazione con il Comune di

Camaiore.



Fino al 10 marzo dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00

e dalle ore 15.00 alle 18.30 Villa Argentina, Viareggio

Provincia di Lucca

Mostra "Coriandoli fantasie di donne e colori" - fotografie di Carlo Lari , a cura di Sergio Fortuna.

13 marzo ore 17.00 Villa Argentina, Viareggio

Presentazione a cura della Provincia del libro "Una storia ungherese" di Margherita Loy- Atlantide Edizioni.

14 marzo ore 16.30 Villa Argentina Viareggio

Associazione Toponomastica femminile di Roma - Provincia di Lucca- Commissione Pari

Opportunità di Camaiore. Mostra fotografica e documentale sulle madri costituenti.

14 marzo ore 16.30 Biblioteca Comunale, Viareggio

Soroptimist International d'Italia Club Viareggio Versilia

Presentazione dell'Educational APP "Maggie ed il tesoro di Seshat" per bambini dai 7 ai 12 anni.

16 marzo ore 17.00 Gran Teatro Puccini, Torre del Lago

Soroptimist International d'Italia Club Viareggio Versilia in collaborazione con le associazioni

Fidapa BPW Versilia, Amici di Festival Pucciniano e Fondazione Festival Pucciniano

Concerto per voci femminili e pianoforte "Donne... in canto".

16 marzo ore 21.00 Teatro Jenco, Viareggio

Casa delle Donne in collaborazione con il Tavolo di Rete insieme contro la violenza

Spettacolo teatrale "Una donna, una fabbrica e la guerra" di Samanta Barontini.

23 marzo dalle 9.00 alle 13.00 Centro Congressi "Il Principino" , Viareggio

Soroptimist International d'Italia Club Viareggio Versilia

Convegno per proporre una campagna di sensibilizzazione e di informazione sui rischi legati.

alle malattie cardiovascolari nel sesso femminile.

23 marzo ore 16.30 Villa Argentina, Viareggio

Casa delle Donne in collaborazione con la Provincia di Lucca

Presentazione del libro di Donatella Borghesi "Sono io la tua sposa marina"- Casa editrice

"L'iguana".

27 marzo ore 17.00 Villa Argentina, Viareggio

Presentazione a cura della Provincia del libro "18 millimetri di indifferenza, la cicatrice della mia esistenza"

di Barbara Appiano- kimerik editore.

30 marzo dalle ore 11.00 alle 17.00 Casa delle Donne, Viareggio

Casa delle Donne in collaborazione con il Tavolo di Rete Insieme contro la violenza

Giornata di mobilitazione per la libertà femminile e gli spazi di relazione, finanziata dalla

Lush.

6 aprile ore 16.00 Villa Argentina, Viareggio

Casa delle Donne in collaborazione con la Provincia di Lucca

Presentazione video- documentario a cura di SPI CGIL "Nu Guo- Nel nome della madre"

prodotto da Francesca Rosati Freeman e da Pio D'Emiglia.