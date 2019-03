Garfagnana



A Castiglione una mostra fotografica in omaggio a Paolo Andreucci

lunedì, 25 marzo 2019, 10:58

Mercoledì 20 marzo, nella splendida cornice della Torre dell'Orologio, da poco restaurata, si è tenuta l'inaugurazione di una mostra fotografica per rendere omaggio alla splendida carriera di un figlio importante della Garfagnana conosciuto da tutti per le sue imprese sportive come pilota di rally: Paolo Andreucci.



Le numerose foto appese alle pareti raccontano la storia sportiva di questo campione che nella sua lunga carriera ha conquistato la bellezza di ben 11 titoli assoluti nel campionato italiano rally.



Oltre ai genitori del pilota, era presente la compagna di Paolo, sia di vita che di passione sportiva, Anna Andreussi navigatrice di Paolo da oltre 18 anni. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Castiglione, Daniele Gaspari, di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi e di Minucciano, Nicola Poli, l'inaugurazione si è conclusa con un brindisi, con l'augurio collettivo di rivedere presto Ucci e Ussi in gara per conquistare il gradino più alto del podio. Presente anche il consigliere Antonio Bianchi di Bagni di Lucca.



Per la gioia di tutti gli appassionati del mondo delle quattro ruote la mostra rimarrà aperta fino a domenica 14 aprile.