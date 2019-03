Garfagnana



A Piazza al Serchio quasi pronto il Museo nazionale dell’immaginario folkloristico

mercoledì, 6 marzo 2019, 23:11

Ancora pochi mesi e Piazza al Serchio diventerà la capitale italiana dell’Immaginario. L’amministrazione comunale di Piazza al Serchio ha, infatti, iniziato l'ultima fase per la realizzazione del Museo nazionale dell'Immaginario folklorico, deliberato nel 2006, iniziato nel 2011, sospeso nel 2013, ripreso nel 2016 ed ora siamo in dirittura di arrivo.

Intanto i volontari della locale associazione culturale La Giubba lavorano per trasferire il materiale del Centro di documentazione della Tradizione orale nella nuova sede, che è stata preparata a San Michele nei locali dell’ex scuola elementare ed ex sede della Misericordia dei nuovi locali che si trovano e a creare tutto ciò che servirà per un Museo funzionante e accattivante.

Si spera di poter aprire a inizio estate, almeno per dare un servizio in più ai turisti, e poi procedere speditamente nell'autunno inverno con le scuole. Un museo di … fiabe, leggende, spauracchi dei bambini, credenze su animali, piante, acque, rocce, fenomeni atmosferici, pratiche contadine etc., insomma di racconti che hanno rappresentato per secoli la geografia dei territori, così come li hanno visti le popolazioni che li abitavano.

Oggi molti racconti e molte immagini sono scomparsi, perché sta scomparendo il territorio, ridotto a cemento o abbandonato, ma la capacità umana di attribuire alle cose che ci circondano sensazioni, immagini e storie non legate alla razionalità è ancora prolifica.

L’intento è quello di recuperare e conservare, per quanto è ancora possibile, la descrizione dei luoghi e le storie che i nostri antenati hanno costruito nei millenni come parte integrante e arricchente del paesaggio. Inoltre mettere a disposizione degli studiosi del materiale prezioso per capire come nascano queste rappresentazioni, quali regole seguano: i racconti sui folletti del bosco sembrano finiti, ma la struttura umana che li ha prodotti è ancora attiva e produce altri folletti in altri boschi. Anche gli architetti, gli urbanisti, coloro che progettano lo sviluppo di un territorio possono beneficiare di questa puntuale descrizione di un ambiente e valorizzarla in termini di valore aggiunto per il benessere degli abitanti di oggi.

Il materiale è quello del Centro di Documentazione della Tradizione Orale di Piazza al Serchio che negli anni ha raccolto dalla maggior parte delle regioni italiane le storie, i racconti, le credenze, grazie in particolare all’attività del suo direttore, il professor Alberto Borghini del Politecnico di Torino con i sui studenti. Sono oltre 700 le ricerche per esami e oltre 70 le tesi di laurea che fanno del Centro il più grande punto di raccolta nazionale. A queste vanno aggiunte oltre 60 ricerche provenienti da scuole italiane che hanno aderito al progetto “Costruiamo l’archivio nazionale della tradizione orale”. Ci sono infine le ricerche attivate in proprio dall’Associazione culturale La Giubba.

