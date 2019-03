Cade durante un’escursione sulla Pania Secca, interviene Pegaso

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 3 marzo 2019, 12:50

Fabbriche di Vergemoli si conferma sempre più un comune internazionale con vocazione turistica. Il progetto delle case ad 1 euro, varato nel 2016 per recuperare gli antichi borghi del comune, ha letteralmente fatto il giro del mondo

domenica, 3 marzo 2019, 10:17

Nel piccolo paese di Livignano, nel comune di Piazza al Serchio, tantissime persone, provenienti da tutta la Garfagnana, hanno voluto dare l’ultimo saluto alla dottoressa Cinzia Ferri, 46 anni, deceduta dopo diversi anni di malattia, con la quale aveva lottato e convissuto, continuando nel suo lavoro di aiuto agli altri,...

domenica, 3 marzo 2019, 09:49

Venerdì 1 marzo, nella sala Guazzelli del comune di Gallicano, è stata proiettata la prima de “La pista”, docu-film incentrato sull’atletica leggera ed, in particolare, sulla storia di Luca Panichi, ex maratoneta di livello agonistico nazionale ed ora allenatore, che lotta dal 2012 contro il cancro

sabato, 2 marzo 2019, 08:38

In occasione della fiera turistica è stato realizzato un grande stand dalle 30 pro loco, che sarà il contenitore della Garfagnana, Mediavalle del Serchio, Piana di Lucca e Versilia per valorizzare l'intero territorio

venerdì, 1 marzo 2019, 15:59

In Garfagnana al Casone di Profecchia e al Passo Radici continuano i soggiorni neve per le scuole del territorio, una risorsa importante per le stazioni e un'esperienza indimenticabile per i ragazzi

venerdì, 1 marzo 2019, 14:36

Dalla Notte Bianca alla Color Vibe Garfagnana. Tra gli appuntamenti clou anche la Gragnana-Varliano che quest’anno sarà valida anche per il Campionato Europeo