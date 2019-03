Garfagnana



Case ad 1 euro, troupe televisiva cinese a Fabbriche di Vergemoli

domenica, 3 marzo 2019, 12:50

Fabbriche di Vergemoli si conferma sempre più un comune internazionale con vocazione turistica. Il progetto delle case ad 1 euro, varato nel 2016 per recuperare gli antichi borghi del comune, ha letteralmente fatto il giro del mondo. La possibilità di comprare per 1 euro un immobile da ristrutturare nella splendida terra Toscana ha attirato centinaia e centinaia di compratori esteri che tramite e-mail e social chiedono informazioni.

La notizia è arrivata anche nella lanciatissima Cina che non è rimasta impassibile di fronte a questa offerta immobiliare. Una troupe del canale televisivo China Global Television Network ha girato uno speciale di circa 30 minuti su Fabbriche di Vergemoli e la sua incredibile offerta immobiliare: case ad 1 euro. Il canale di news in lingua inglese ha intervistato il sindaco Michele Giannini che grazie ad un interprete ha illustrato il progetto e decantato le bellezze del territorio, spiegando che il progetto è rivolto principalmente ai turisti che vogliono investire nella splendida Toscana in un posto immerso nel verde vicino alla Versilia, a Firenze, Pisa , Lucca ecc. Giannini, incalzato dalle domande "live" ha spiegato che le case in vendita ad 1 euro non sono frutto della mancanza di lavoro in zona ma semplicemente dello spopolamento degli antichi Borgh, ha descritto e spiegato gli incentivi e le agevolazioni garantendo che il comune seguirà tutta la procedura dall'inizio alla fine.

Una vetrina importante che rende ancora più internazionale il piccolo ma amato comune della Toscana.

Per info sulle case ad 1 euro info@comune.fabbrichedivergemoli.lu.it

Il video della China Global Television Network può essere visionato al seguente link:www.facebook.com/ChinaGlobalTVNetwork/videos/306340833381873/UzpfSTE0NTIyNzA5NjU6MTAyMTM0MzAwNTM3NzMwODY/

"Sono alcuni anni che abbiamo proposto case ad 1 euro e devo dire che c'è stata una risposta non solo a livello nazionale ma da tutta Europa e alcuni addirittura dall'America – dichiara il sindaco Giannini - Con 1 Euro si può comprare terreno edificabile in Toscana dove ormai non si può più edificare. I compratori possono venire a Fabbriche di Vergemoli senza portare la residenza, comprare una casa, aggiustarla e vivere uno dei posti più belli che la natura offre. I volumi degli immobili devono essere rispettati – specifica Giannini - l'investimento è ottimo per case vacanze, case per turisti vicino alle principali città e il mare della Versilia.

Ci sono così tante case disponibili – continua Giannini - perchè c'è stato un calo di popolazione, un fenomeno normale nelle zone di montagna. La speranza è che oltre alle vacanze qualcuno si innamori dei nostri posti e venga a vivere da noi.

Il vero vantaggio di investire in questo territorio, patrimonio Unesco, sono i contributi – spiega il sindaco Giannini - costruite una Casa vacanze e l'Europa restituisce il 60% di quello che spendete. Il comune di Fabbriche di Vergemoli garantisce di seguire tutte le operazioni; in questo modo la burocrazia italiana non spaventa gli investitori.

La vicinanza con città importanti può anche permettere di vivere in questo comune e lavorare fuori – conclude Giannini - In Inverno può nevicare ma abbiamo mezzi idonei per tenere sempre pulite e libere le strade".