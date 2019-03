Garfagnana : fosciandora



Finanziato il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso in località Felicioni

giovedì, 7 marzo 2019, 18:01

La Regione Toscana, grazie al documento operativo per la difesa del suolo 2019, ha finanziato per un importo di 501.436,24 euro il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso in località Felicioni lungo la strada comunale per Treppignana.

Soddisfatto il sindaco di Fosciandora Moreno Lunardi: "Un intervento necessario - ha dichiarato -, per cui i cittadini erano molto preoccupati, in quanto stiamo parlando dell’unica via di accesso alla piccola frazione del comune, ed ultimamente la situazione era notevolmente peggiorata".

"Un ringraziamento - conclude - alla Regione Toscana, all’assessore all’ambiente e difesa del suolo Federica Fratoni, ai consiglieri Giovannetti e Baccelli e all’assessore Marco Remaschi per l’attenzione dimostrata ancora una volta per i nostri territori".