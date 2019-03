Gli studenti di Gorfigliano a scuola di soccorso con ASSO e le Misericordie

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 20 marzo 2019, 16:50

Un uomo di 50 anni, residente a Segromigno in Monte, è stato soccorso oggi sulla Pania della Croce dopo essere caduto per un centinaio di metri mentre stava effettuando un'escursione in solitaria

mercoledì, 20 marzo 2019, 13:46

Assoluto divieto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, accensione di fuochi e uso di fiamme libere su tutto il territorio regionale, dalle ore 0.00 di domani

mercoledì, 20 marzo 2019, 13:08

Giovedì 21 marzo alle 17, presso la sede comunale di Fabbriche di Vallico sarà presentata la nuova riserva “No kill” ed il nuovo regolamento sulla raccolta dei funghi. Presente l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi.

mercoledì, 20 marzo 2019, 10:05

Stamattina un 84enne si è ferito cadendo da un trattore carico di legna a Fornovolasco, nei pressi della Grotta del Vento, riportando un trauma alla gamba e all'addome per cui è stato necessario far alzare l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento, in codice giallo, a Lucca

mercoledì, 20 marzo 2019, 08:38

La sezione Lucca e Valdiserchio del Partito Comunista Italiano organizza un’assemblea pubblica a Migliano di Fosciandora, presso la Sala Zucchi al Ciaf, per sabato 23 marzo alle 17. Il tema sarà la presentazione del programma politico del PCI, dal titolo “Più Stato e Meno Mercato”

martedì, 19 marzo 2019, 14:23

Con 2 milioni di euro la Regione Toscana aiuterà 43 comuni di piccole dimensioni e poco popolati ad effettuare interventi urgenti su strade comunali che hanno bisogno di manutenzione straordinaria. La lucchesia beneficerà di 600 mila euro