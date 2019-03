"I giovani, sentinelle della legalità“, incontro conclusivo a San Romano

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 7 marzo 2019, 18:01

La Regione Toscana, grazie al documento operativo per la difesa del suolo 2019, ha finanziato per un importo di 501.436,24 euro il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso in località Felicioni lungo la strada comunale per Treppignana

giovedì, 7 marzo 2019, 14:38

8, 9, 10 marzo in 5 mila piazze italiane scegli una pianta di gardenia o di ortensia o entrambe, per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla, e più servizi alle donne

giovedì, 7 marzo 2019, 11:20

Si è conclusa con un’ulteriore azione svoltasi nel mese di febbraio l’attività di semina ittica straordinaria nel bacino di Gramolazzo, nel territorio comunale di Minucciano

giovedì, 7 marzo 2019, 08:53

Proclamato sciopero generale per l'intera giornata di domani, venerdì 8 marzo, in più di 30 paesi del mondo. Garantiti solo i servizi minimi essenziali previsti dalla legge 146/90. Tra gli scioperanti, anche i lavoratori Ctt Nord contro violenze, discriminazioni e sfruttamento delle donne e per la sicurezza e qualità del...

mercoledì, 6 marzo 2019, 23:11

Ancora pochi mesi e Piazza al Serchio diventerà la capitale italiana dell’Immaginario. L’amministrazione comunale di Piazza al Serchio ha, infatti, iniziato l'ultima fase per la realizzazione del Museo nazionale dell'Immaginario folklorico, deliberato nel 2006, iniziato nel 2011, sospeso nel 2013, ripreso nel 2016 ed ora siamo in dirittura di arrivo

mercoledì, 6 marzo 2019, 13:23

Aperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il “Bando Ricerca” per l’attribuzione di contributi valevoli nel triennio 2019-2021, che ha per obiettivo il sostegno a progetti di ricerca, sviluppati da soggetti appartenenti al Sistema Universitario e della Ricerca, che vengano realizzati in partnership con enti pubblici o privati della provincia di...