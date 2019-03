Garfagnana



IAT Garfagnana, un presidio fondamentale per il territorio

martedì, 5 marzo 2019, 12:52

L’Unione Comuni Garfagnana, ai sensi del proprio statuto per conto di tutti i comuni componenti, esercita la funzione della promozione turistica e gestisce l'ufficio Informazioni Turistiche – IAT che si trova nel centro storico di Castelnuovo di Garfagnana.

L'ufficio eroga informazioni turistiche e di servizi con ambito locale, provinciale e regionale (tramite utilizzo di rete internet - attività social e web, banche dati locali, posta ecc.), i servizi offerti vanno dalla accoglienza e assistenza turistica, informazioni relative alle escursioni nei Parchi e in Garfagnana, prenotazioni guide ambientali, guide alpine, canyoning, rafting, informazioni e booking per hotel, agriturismo, B&B, rifugi ecc.

Nel punto informativo sono disponibili per turisti, giornalisti e blogger materiali informativi in italiano, inglese e altre lingue, pubblicazioni e carte escursionistiche in vendita. Promuove e coordina iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali, nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione. Rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane.

Il personale è in grado di colloquiare in inglese, francese e tedesco per accogliere visitatori italiani e stranieri. L’ufficio distribuisce gratuitamente informazioni e materiali su luoghi di interesse locale, eventi, manifestazioni, fornendo informazioni sia direttamente che attraverso mezzi telematici (fax, e-mail), e canali social.

L'ufficio Informazioni Turistiche – IAT si trova in Piazza delle Erbe 1 a Castelnuovo di Garfagnana. Ubicato al piano terra, l'entrata dell'ufficio è facilmente riconoscibile grazie alle segnaletica convenzionale, ed è accessibile grazie alla comoda rampa d'accesso. E’ aperto tutti i giorni dalle 9,00-13,00 e 15,30- 17,30. Chiuso il lunedì pomeriggio.