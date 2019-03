Garfagnana



Il Caseificio Marovelli tra le eccellenze della Garfagnana

sabato, 16 marzo 2019, 14:37

L'ennesimo attestato per il caseificio di San Romano è arrivata dal percorso formativo "C.O.L.T.O. - Cogliere e Offrire Le Tipicità del Territorio", dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici e finanziato dalla Regione Toscana, che ha scelto proprio l'azienda per una visita guidata all'interno delle ore di formazione.



Il Caseificio effettua da tempo visite guidate, con tanto di degustazione finale, che richiamano ogni settimana molti visitatori. Non solo turisti, ma anche tante persone del territorio che vogliono scoprire i "segreti" di un'azienda che realizza formaggi e altri prodotti latticini tra cui il Bagiolo, formaggio a costa fiorita prodotto da latte di mucca definito "il bacio diventa formaggio" e premiato al Merano Wine Festival con la medaglia d'oro. I partecipanti di Colto, accompagnati da Gabriele Calabrese guida turistica di Tirislucca e da Sara Panattoni dell'agenzia formativa di Confcommercio, hanno visitato oltre al caseificio anche alcune bellezze della Garfagnana.



L'obiettivo del corso è formare professionalità con elevata competenza nel settore food&beverage con approfondita conoscenza dell'offerta agroalimentare territoriale di qualità, in grado di raccordare la qualità dei prodotti con la definizione di percorsi caratteristici del settore enogastronomico e di accoglienza turistica. La figura professionale che uscirà dal corso sarà in grado di lavorare sia nella produzione, nell'organizzazione ed erogazione di servizi sia nella valorizzazione delle risorse e della cultura del territorio.