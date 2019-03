Garfagnana



“La pista”: una storia di sport che aiuta a lottare

domenica, 3 marzo 2019, 09:49

di viola pieroni

Venerdì 1 marzo, nella sala Guazzelli del comune di Gallicano, è stata proiettata la prima de “La pista”, docu-film incentrato sull’atletica leggera ed, in particolare, sulla storia di Luca Panichi, ex maratoneta di livello agonistico nazionale ed ora allenatore, che lotta dal 2012 contro il cancro.



Al suo racconto si intrecciano quelli di tre dei suoi allievi, tra cui quello del giovane Melaku Lucchesi, atleta di 20 anni, residente a Gallicano. “Ci siamo commossi - affermano a fine proiezione Luca e Melaku -. Lo abbiamo fatto noi, quelli siamo noi, ma visto così è tutto diverso.”



L’idea del film nasce tre anni fa, poi due anni di riprese e montaggi: un lavoro impegnativo, ma personale, gestito unicamente dal regista Alessandro Minestrini e dal produttore Alfredo Federico. Il risultato? Un film che, sulle orme del suo libro “La bellezza del mio cancro”, racconta la visione della vita, attraverso una malattia che lo rende consapevole del presente e che offre un nuovo modo di vedere le cose.



Luca parla della corsa nell’atletica, ma non solo. Per lui si corre anche nella vita una gara a cui tutte le persone devono partecipare: sale d’attesa degli ospedali come piste, la sofferenza come mezzo per scoprire cosa la vita ci offre. Ed è quello che insegna ai suoi allievi: si deve insegnare a vincere, ma educare a perdere.