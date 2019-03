Lago di Gramolazzo, Enel Green Power conclude semina ittica

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 7 marzo 2019, 08:53

Proclamato sciopero generale per l'intera giornata di domani, venerdì 8 marzo, in più di 30 paesi del mondo. Garantiti solo i servizi minimi essenziali previsti dalla legge 146/90. Tra gli scioperanti, anche i lavoratori Ctt Nord contro violenze, discriminazioni e sfruttamento delle donne e per la sicurezza e qualità del...

mercoledì, 6 marzo 2019, 23:11

Ancora pochi mesi e Piazza al Serchio diventerà la capitale italiana dell’Immaginario. L’amministrazione comunale di Piazza al Serchio ha, infatti, iniziato l'ultima fase per la realizzazione del Museo nazionale dell'Immaginario folklorico, deliberato nel 2006, iniziato nel 2011, sospeso nel 2013, ripreso nel 2016 ed ora siamo in dirittura di arrivo

mercoledì, 6 marzo 2019, 13:23

Aperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il “Bando Ricerca” per l’attribuzione di contributi valevoli nel triennio 2019-2021, che ha per obiettivo il sostegno a progetti di ricerca, sviluppati da soggetti appartenenti al Sistema Universitario e della Ricerca, che vengano realizzati in partnership con enti pubblici o privati della provincia di...

mercoledì, 6 marzo 2019, 11:15

Pannelli didattici nuovi lungo il sentiero dell'Orto Botanico di Pian della Fioba, un percorso di storia e natura intorno al paese di Resceto, ma anche nuova cartellonistica per il percorso turistico- didattico dei geositi della Valle del Lucido e la storia del castagno nella selva di Canal Verde a Pomezzana

mercoledì, 6 marzo 2019, 10:08

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini è stato ricevuto dai sindaci dei comuni in occasione della giunta dell’Unione Comuni Garfagnana

martedì, 5 marzo 2019, 14:41

Presentazione del progetto discografico "Musicalmente Donna" all'Auditorium dell'IC di Gallicano venerdì mattina (8 marzo) alle 10.30. Si tratta di un progetto al quale hanno partecipato gli studenti dell’I.C. di Barga, Gallicano e Fornaci di Barga e l’ISI di Barga durante l'anno scolastico in corso