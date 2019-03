Garfagnana



Lavoratori Ctt Nord aderiscono allo sciopero generale

giovedì, 7 marzo 2019, 08:53

Proclamato sciopero generale per l'intera giornata di domani, venerdì 8 marzo, in più di 30 paesi del mondo. Garantiti solo i servizi minimi essenziali previsti dalla legge 146/90. Tra gli scioperanti, anche i lavoratori Ctt Nord contro violenze, discriminazioni e sfruttamento delle donne e per la sicurezza e qualità del lavoro in Ctt.

"Lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, per la giornata dell'8 marzo, - esordiscono Maurizio Barsella e Antonio Amoroso per Cub Trasporti -, che raccoglie l'appello internazionale di "Non Una di Meno", contro la violenza e lo sfruttamento delle donne, riguarda la civiltà e la qualità della vita di tutti. Per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e del lavoro, contro le differenze salariali, per la gratuità dei servizi domestici e sociali essenziali (asili nido, servizi sanitari e assistenziali ad anziani, figli, persone con disabilità), per sostenere il diritto alla maternità\genitorialità delle lavoratrici e dei lavoratori, contro le discriminazioni e le penalizzazioni sui posti di lavoro".

"Nell'articolazione della giornata - spiegano i due - scioperiamo anche sulle motivazioni di sicurezza dei mezzi e del servizio, qualità dei turni, fruizione ferie, già espresse nelle procedure di raffreddamento Cub Trasporti e oggetto dell'incontro avvenuto con l'azienda il 5 dicembre 2018, con esito negativo: maggiore manutenzione, maggiore sicurezza dei mezzi e del servizio, rinnovo del parco mezzi, miglioramento dei turni e della fruizione delle ferie, fine delle sanzioni a pioggia".



"Queste le modalità di sciopero - concludono -: impianti fissi intera giornata dell'8 marzo; personale viaggiante, personale interessato ai servizi minimi essenziali previsti dalle leggi 146/90 e 83/2000, delle regolamentazioni provvisorie e accordi applicativi, dalle 00.01 alle 23.59 dell'8 marzo esclusi i servizi minimi e le fasce di garanzia vigenti come di seguito; fascia servizi minimi di garanzia nella provincia Livorno: 6.30 – 9.30 /12.00 – 15.00; fascia servizi minimi di garanzia nella provincia di Pisa: 6.00 – 8.59 / 17.00 – 19.59; fascia servizi minimi di garanzia nella provincia di Massa Carrara: 06.00 – 9.00 / 17.00 – 20.00; fascia servizi minimi di garanzia per lavoratori nella provincia di Lucca: 5.30 – 8.30 / 12.00 – 15.00".