Le pro loco al "Meet Tourism Lucca"

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 1 marzo 2019, 15:59

In Garfagnana al Casone di Profecchia e al Passo Radici continuano i soggiorni neve per le scuole del territorio, una risorsa importante per le stazioni e un'esperienza indimenticabile per i ragazzi

venerdì, 1 marzo 2019, 14:36

Dalla Notte Bianca alla Color Vibe Garfagnana. Tra gli appuntamenti clou anche la Gragnana-Varliano che quest’anno sarà valida anche per il Campionato Europeo

venerdì, 1 marzo 2019, 13:20

Turismo in crescita nella provincia di Lucca dove per quanto riguarda il numero delle persone si evidenzia un aumento dall'anno 2017 all'anno 2018 dello 0,96% passando da 1.033.319 a 1.043.227 sia nelle strutture alberghiere che in quelle extra-alberghiere

venerdì, 1 marzo 2019, 13:13

Il presidente della provincia, Luca Menesini, nell'annunciare la decisione di assegnare al vescovo Castellani la Pantera d'oro, ne vuole ricordare e riconoscere l'impegno indefesso a favore della popolazione lucchese in varie circostanze

venerdì, 1 marzo 2019, 12:39

Con queste parole il Nursind, sindacato autonomo degli infermieri, torna sulla questione della carenza di organico nell'Asl Nord Ovest, dopo i numeri forniti dagli stessi vertici aziendali

venerdì, 1 marzo 2019, 11:55

Come ogni anno, l'amministrazione provinciale ha raccolto le iniziative che si svolgono sul territorio, dalla Piana di Lucca, alla Valle del Serchio, alla Versilia. Il programma non si concentrerà solo intorno alla giornata dell'8 marzo, ma si svilupperà nell'intero mese fino alla metà di aprile