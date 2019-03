Lorenzo Roti nuovo direttore sanitario dell’Asl

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 30 marzo 2019, 11:55

Tra i tanti risultati conseguiti: a Barga un 24enne è stato denunciato per droga; a Borgo a Mozzano una ragazza 25enne è stata denunciata per guida in stato di ebrezza; a Camporgiano un 62enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un’arma non denunciata

venerdì, 29 marzo 2019, 18:08

La Lega Mediavalle e Garfagnana annuncia la propria intenzione di partecipare attivamente alle amministrative nel comune di Gallicano

venerdì, 29 marzo 2019, 15:36

Prorogato fino al 10 aprile compreso il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale. Lo ha deciso la Regione Toscana considerato il perdurante rischio di sviluppo di incendi boschivi dovuto alle condizioni climatiche che possono favorire l'innesco e la propagazione di incend

venerdì, 29 marzo 2019, 15:33

Martedì 26 marzo il consiglio comunale di Pieve Fosciana ha approvato il bilancio per l’anno in corso. Hanno votato a favore tutti i consiglieri di maggioranza con l’astensione di quelli di minoranza. Un bilancio in linea con i precedenti, sempre in attivo mai sfiorato da deficit o tantomeno dissesti

venerdì, 29 marzo 2019, 15:17

Inaugura nel comune di Fabbriche di Vergemoli il Sentiero del Lupo. Venerdì 5 aprile alle 10.30, presso San Luigi, si terrà un incontro dove verrà presentato il sentiero e dove verrà inaugurata la statua dello scultore Luigi Paolini

venerdì, 29 marzo 2019, 13:01

Accompagnano persone singole o gruppi alla scoperta dell'Area Protetta, illustrandone le caratteristiche, gli aspetti storici, sociali e culturali e i comportamenti da tenere. Si sono formate e lo fanno per professione. Sono le "Guide del Parco", donne e uomini, che sono iscritti in uno speciale elenco curato dall'Ente e sottoposto a...