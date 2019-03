Maltempo, codice giallo per vento

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 9 marzo 2019, 09:19

In tutta Italia nella giornata di venerdì 15 marzo numerose città accoglieranno eventi e proteste contro il cambiamento climatico, e anche Castelnuovo è sulla lista: prevista una grande affluenza alla manifestazione, la cui idea è nata dagli studenti delle sedi dell'Isi Garfagnana sulle orme delle iniziative mondiali del “Friday for...

venerdì, 8 marzo 2019, 16:59

Si vede forse uno spiraglio alla fine della lunga fase secca sulle montagne toscane. Il meteo infatti annuncia neve da lunedì e un abbassamento delle temperature. In Garfagnana sabato e domenica si scierà ai campi scuola di Careggine e del Casone di Profecchia

giovedì, 7 marzo 2019, 18:01

La Regione Toscana, grazie al documento operativo per la difesa del suolo 2019, ha finanziato per un importo di 501.436,24 euro il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso in località Felicioni lungo la strada comunale per Treppignana

giovedì, 7 marzo 2019, 17:54

Venerdì 1 marzo, presso la scuola primaria di San Romano in Garfagnana, si è tenuto l’incontro conclusivo del progetto “I Giovani, Sentinelle della legalità“ promosso dalla Fondazione Antonino Caponnetto, associazione per la lotta contro le illegalità e le mafie, ed al quale la scuola ha aderito

giovedì, 7 marzo 2019, 14:38

8, 9, 10 marzo in 5 mila piazze italiane scegli una pianta di gardenia o di ortensia o entrambe, per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla, e più servizi alle donne

giovedì, 7 marzo 2019, 11:20

Si è conclusa con un’ulteriore azione svoltasi nel mese di febbraio l’attività di semina ittica straordinaria nel bacino di Gramolazzo, nel territorio comunale di Minucciano