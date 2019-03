Garfagnana



Piazza al Serchio: tre mesi di eventi per un’estate da non dimenticare

venerdì, 1 marzo 2019, 14:36

Sarà come sempre un’estate caldissima e ricca di appuntamenti quella organizzata dalla Pro Loco di Piazza al Serchio che, nei giorni scorsi, ha presentato all’Unione dei Comuni il calendario di iniziative che animeranno il capoluogo garfagnino e le sue frazioni da giugno a settembre. Appuntamenti come sempre pensati per pubblici di tutte le età e in grado di richiamare sul territorio migliaia di persone: dalla Notte Bianca alla Color Vibe Garfagnana, passando per le manifestazioni enogastronomiche e le rievocazioni storiche. Senza dimenticare il grande appuntamento con la gara di velocità in salita Gragnana-Varliano che per la prima volta nella sua storia sarà valida oltre che per il campionato Italiano anche per quello Europeo.

“Si parte il 14 e 15 giugno – spiega il presidente della Pro Loco e vicesindaco di Piazza al Serchio Luca Cardosi - con la Festa dei Bomboloni di Sant’Anastasio e si finirà il 22 settembre con il Campionato Italiano Enduro. Nel mezzo tanti appuntamenti diventati ormai storici per il territorio: 18 eventi in tutto, articolati su un calendario di 28 giorni. Ringrazio le varie associazioni che operano nel Comune per il lavoro che hanno svolto insieme a noi: senza il loro impegno e la loro collaborazione non avremo potuto ottenere un risultato del genere”.

Giugno. Ad inaugurare l’estate piazzina, il 14 e 15 giugno, sarà la Festa dei bomboloni di Sant’Anastasio. Il 29 giugno torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate garfagnina, la ‘Notte Bianca di Piazza al Serchio’. Anche per questa edizione la festa sarà preceduta, il 28 giugno, da ‘Aspettando la Notte Bianca’ con game show dal vivo e giochi a premi in piazza Giovanni XXIII. Il giorno successivo, il 30, si svolgerà invece la tradizionale fiera di San Pietro.

Luglio. Il 6 luglio torna il tradizionale Festival della Fisarmonica seguito, il 7, dal Saggio della palestra Antares. Appuntamento per i più golosi, il 12 e 13, con le ‘Contee del Farro’ di Sant’Anastasio, dove si potranno degustare ottimi piatti tipici a base di farro IGP della Garfagnana. Il 20 sarà ancora una volta un tripudio di divertimento e colori con la ‘Color Vibe Garfagnana’, la “corsa più divertente del mondo”. Il 21 è in programma la mietitrebbiatura del farro, mentre il 26 e 27 la frazione di San Michele tornerà per due giorni nel medioevo con tanto di percorsi gastronomici per le vie del borgo, attacco al castello, battaglia sul ponte e spettacolo pirotecnico.

Agosto. Il 2, 3 e 4 agosto saranno centinaia i piloti in gara per la Gragnana-Varliano che quest’anno sarà valida sia per il campionato italiano che per quello europeo di corsa in salita. In contemporanea, il 3, sempre a Gragnana, si svolgerà anche la Festa della patata. Dal 14 al 17 invece quattro giorni dedicati a una delle eccellenze del territorio con la Festa della birra Petrognola. Il 24 e 25, al campo sportivo Roberto Nobili, si svolgerà invece il torne calcistico Memorial Vincenti-Fontanini.

Settembre. L’8 settembre si svolgerà il Raduno dei cani segugi. Il 14 e 15 settembre, altra novità, il Motorshow di Piazza al Serchio. A chiudere l’estate, il 22 settembre, il Campionato italiano di Enduro.