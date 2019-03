Garfagnana



Pioggia di soldi per la viabilità in Garfagnana

martedì, 19 marzo 2019, 14:23

Con 2 milioni di euro la Regione Toscana aiuterà 43 comuni di piccole dimensioni e poco popolati ad effettuare interventi urgenti su strade comunali che hanno bisogno di manutenzione straordinaria. La lucchesia beneficerà di 600 mila euro.

"Anche se le strade comunali non sono di nostra competenza - spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli - siamo ben consapevoli della difficoltà dei comuni, specialmente di quelli piccoli, a sostenere le ingenti spese necessarie per la manutenzione delle strade. E sappiamo che la condizione del sistema viario è importante, sia per la qualità dei collegamenti che per la sicurezza stradale. Dunque abbiamo scelto di aiutare, per quanto possibile visto il difficile momento per i bilanci pubblici, i sindaci a realizzare interventi straordinari urgenti, a patto che il comune sia disposto a cofinanziare l'opera e che questa sia velocemente cantierabile".

La Regione Toscana, infatti, co-finanzierà fino all'80 per cento (e comunque non oltre 50 mila euro per ciascun intervento) opere che potranno essere cantierate entro il 31 maggio 2019 e delle quali si prevede il collaudo entro il 31 dicembre 2019. Nella graduatoria per l'assegnazione delle risorse è stata data priorità al numero degli abitanti: minore è il numero dei residenti secondo il censimento Istat 2011, maggiore è stato il punteggio assegnato.

Ecco l'elenco dei comuni lucchesi che riceveranno il finanziamento:- Careggine: 50.000 euro per la manutenzione della viabilità nella località Careggine-Campo Sportivo-Pierdiscini-Orsetti-Vainova-Porretta-Capanne e Isola Santa (totale € 62.500);- Fosciandora: 50.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria in varie strade (totale € 62.500);- Fabbriche di Vergemoli: 50.000 euro per il ripristino dei tratti stradali Campolemisi-San Pellegrinetto, San Pellegrinetto-Fornovolasco, Fabbriche di Vallico-Vallico Sopra (totale €62.500);- Vagli di Sotto: 50.000 euro per manutenzione straordinaria tra le località "Diga" e "Roggio" (totale € 73.000);- Molazzana: 50.000 euro per il ripristino dei tratti di strada Sassi-Eglio, Alpe-S. Antonio, Brucciano, Montaltissimo-Monteperpoli, Cascio (totale €62.500);- Sillano Giuncugnano: 50.000 manutenzione straordinaria in varie vie (totale € 70.000);- Villa Collemandina: 50.000 euro per il ripristino di vari tratti di strade pubbliche (totale € 68.000);- San Romano in Garfagnana: 50.000 euro per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale di San Romano, Verrucole, Orzana e Orecchiella (totale € 72.000);- Castiglione di Garfagnana: 50.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade in varie località nel territorio comunale (totale € 62.500);- Minucciano: 50.000 euro per l'adeguamento della viabilità a valle dell'abitato di Gorfigliano e tratto di strada comunale a Pieve San Lorenzo (II lotto 150.000€)- Camporgiano: 50.000 euro per il ripristino di tratti di strada comunale nel capoluogo e nelle frazioni di Poggio, Casatico,Puglianella e Cascianella (totale € 62.500);- Piazza al Serchio: 50.000 euro per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale tra il capoluogo e S. Anastasio - Cogna (totale € 65.000).