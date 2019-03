Garfagnana



Simonini candidato a Barga? Ci pensi bene

lunedì, 4 marzo 2019, 17:08

di loreno bertolacci

Simone Simonini è senza dubbio uno dei volti nuovi del panorama politico locale. La sua giovane età, unita a grinta ed intraprendenza, ha sicuramente portato una ventata di "rinnovamento" in una valle dove si fatica sempre di più a trovare giovani (ma anche meno giovani) disposti a sacrificare il proprio tempo per il bene di una comunità.



Politicamente Simonini nasce come consigliere eletto nella lista guidata dall'attuale sindaco di Molazzana Rino Simonetti (Pd), dalla quale però si è distaccato, in corso di legislatura, rinunciando a tutte e quattro le sue deleghe, per sedere tra i banchi dell'opposizione, in solitaria, con la lista "Un futuro per Molazzana". Negli ultimi anni, però, il suo nome si è imposto anche a livello provinciale: prima come segretario territoriale della Lega Nord, partito che tutt'ora rappresenta, poi come consigliere provinciale di minoranza.



Il suo costante lavoro sul territorio per radicare questo partito (così forte a livello nazionale) in Valle del Serchio ha portato sicuramente i suoi frutti negli anni. La Lega ha iniziato infatti a prendere sempre più piede, portando a sè nuovi iscritti e la figura di Simonini ha cominciato a riscuotere consensi, non solo tra i suoi "colleghi", ma anche tra i cittadini, i quali, sempre più spesso, si sono rivolti a lui per segnalare problematiche che le amministrazioni locali, volenti o nolenti, non sono state in grado di risolvere.



Era logico quindi aspettarsi, in vista delle elezioni amministrative 2019, (che in Valle del Serchio interesseranno la bellezza di 15 comuni su 19, lasciando quindi una grossa porta aperta al possibile cambiamento) che il Carroccio e con esso Simonini, avrebbe giocato un ruolo importante in molti comuni. Per il centro-destra, che nella stragrande maggioranza dei comuni della valle (quasi tutti a marchio Pd) si trova a sedere ai banchi dell'opposizione, l'ascesa della Lega non poteva quindi che rappresentare un'opportunità politica da cavalcare per ribaltare, finalmente, gli equilibri politici obsoleti e stagni della nostra valle.



Stando ai "rumors" e alle, finora, ricostruzioni giornalistiche, però il ruolo della Lega, e con essa la figura politica di Simonini, potrebbe invece fare il gioco opposto per il centro-destra. Quello che si prospetta, infatti, è una corsa solitaria del Carroccio, in alcuni comuni, dove le liste alternative al Pd, invece che fare squadra, si sono frammentate (e rischiano di frammentarsi ancora di più) a favore della riconferma delle attuali amministrazioni mono-colore.

Lampante è l'esempio di Barga. Alle tre liste ufficializzate fino ad ora, l'una guidata da Caterina Campani (nata nel segno della continuità dopo l'esperienza Bonini) e le altre due guidate, rispettivamente, da Francesco Feniello e Luca Mastronaldi di Fratelli d'Italia (quest'ultima dichiaratamente contraria al pirogassificatore Kme), sembrerebbe potersi aggiungere una quarta, dichiaratamente di centro-destra, con la Lega pronta a rivestire un ruolo da protagonista.



In un articolo apparso sul quotidiano Il Tirreno del 26 febbraio, intitolato "Il centrodestra di Barga punta su Simone Simonini", si legge della possibile (o, meglio, "probabile", visto il tono dell'articolo) nascita di questa fantomatica quarta lista, che potrebbe essere guidata, addirittura, dallo stesso Simonini, nonostante, il 18 settembre 2016, sulle pagine del nostro giornale (leggi qui), lo stesso dichiarasse convintamente di voler candidarsi alla carica di sindaco nel suo comune, Molazzana, dove, probabilmente, le sue "chance" di vincere sarebbero anche più alte. In quell’articolo, all’ultima domanda del nostro giornalista che lo intervistava: “E nel 2019, quando scadrà il suo mandato, ha già pensato cosa fare?” - Simonini rispondeva: "Nel 2019, fusioni permettendo (e io sono contrario come già sottolineato in passato), mi candiderò sindaco, con forti rivoluzioni per il comune di Molazzana. Ho dei progetti che potrei attuare solo da primo cittadino”. Una risposta logica vista la militanza e l’impegno di anni come consigliere nel comune di Molazzana dove era stato votato.

La notizia della sua candidatura a Barga, ovviamente, non è stata né smentita né confermata dallo stesso Simonini che, tramite un post sulla sua pagina Facebook, ha dichiarato: "Non so cosa riserverà il futuro, ma ringrazio chi mi sostiene per la candidatura al ruolo di primo cittadino in questa sfida politica per Barga. Sono orgoglioso del percorso fatto in questi anni nel centrodestra e nella lega.Tanto lavoro sul territorio, ma niente di ufficiale però al momento. Comunque ringrazio tutti per la fiducia".



Non si sa quindi che ruolo giocherà davvero Simonini in questa tornata elettorale. Certo è che una sua eventuale candidatura a Barga, estranea alle altre tre liste fino ad ora presentate, frammenterebbe ulteriormente un bacino di voti, propensi al cambiamento che, forse, potrebbe perseguire proprio lo scopo opposto, ovvero, quello di conservare lo "status quo". Simonini ci pensi quindi anche ricordando gli insegnamenti di Salvini che più volte ha ribadito la volontà di non tradire mai le aspettative degli elettori che ci hanno dato fiducia e le promesse che abbiamo fatto. Della serie “ogni promessa è un debito”, soprattutto quando si parla di promesse politiche ed elettorali. La gente si ricorda e si aspetta questa coerenza, oramai dimenticata da troppi politici di lungo corso, attaccati solo alle posizioni conquistate, meglio conosciute come “poltrone”.