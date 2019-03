Garfagnana : chiozza



Soccorso dopo la caduta, uomo trasportato a Cisanello

lunedì, 4 marzo 2019, 16:56

Attivato l'elisoccorso Pegaso per un uomo caduto oggi pomeriggio, intorno alle 15.20, all'interno della propria abitazione in località Borghetto, a Chiozza, nel comune di Castiglione di Garfagnana.



All'inizio sembrava si trattasse di un problema neurologico, poi si è capito che l'uomo era caduto non in conseguenza di un malore. E' stata riscontrata la presenza di alcuni traumi derivati dalla caduta ed è quindi stato chiamato Pegaso.



E' intervenuto il Pet di Castelnuovo Garfagnana, che ha accompagnato il paziente alla piazzola di Ortomurato, da dove - appunto con Pegaso - è stato portato in codice giallo a Cisanello.