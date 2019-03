Garfagnana



Visita all’Unione del presidente della Fondazione Crl Marcello Bertocchini

mercoledì, 6 marzo 2019, 10:08

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini è stato ricevuto dai sindaci dei comuni in occasione della giunta dell’Unione Comuni Garfagnana. Durante un cordiale incontro il presidente dell’Unione Nicola Poli ha ringraziato il presidente per la disponibilità e l’attenzione che la Fondazione riserva ai piccoli comuni per sostenere progetti di interesse strategico per la qualità della vita e per il mantenimento di adeguati livelli nei settori della formazione scolastica e dei servizi sociali. Bertocchini ha avuto modo di illustrare i programmi della Fondazione dimostrandosi aperto a valutare le future iniziative ed attività che verranno proposte per la valorizzazione del territorio.

Ne è seguito un lungo approfondimento delle tematiche che stanno più a cuore alle amministrazioni. Tutti i sindaci sono intervenuti per illustrare i risultati che le rispettive amministrazioni hanno conseguito grazie ai contributi ricevuti e auspicare che l’azione di sostegno della Fondazione prosegua con particolare riferimento agli interventi per la messa in sicurezza e adeguamento funzionale degli edifici scolastici, impianti sportivi e progetti collegati alle iniziative per il “Dopo di Noi” di particolare interesse sociale.

La visita in Garfagnana si è conclusa presso sede della Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana che conserva i volumi della collana editoriale, fascicoli storici e una biblioteca con oltre 2 mila 500 volumi.