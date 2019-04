Garfagnana



Elezioni del Consorzio, al fianco di Ridolfi corrono anche Massimo Gragnani e Don Silvio Righi

martedì, 2 aprile 2019, 12:39

"Siamo tutti chiamati a prenderci cura della fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo". Prende in prestito le parole della "Evangelii gaudium" di Papa Francesco, la lista "Ambiente, sicurezza e sviluppo", che corre per le elezioni per il rinnovo dell'assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, candidando presidente Ismaele Ridolfi. Le urne consortili resteranno aperte sabato prossimo, 6 aprile, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, in più di ottanta seggi dell'intero territorio. Si potrà votare anche venerdì prossimo (5 aprile), ma in questo caso solo nelle sedi consortili.

E la lista "Ambiente, sicurezza e sviluppo" prosegue con la presentazione dei propri candidati: oltre al candidato presidente Ismaele Ridolfi, corrono anche Massimo Gragnani (proveniente dal mondo agricolo ed esponente della Confederazione italiana degli agricoltori) e Don Silvio Righi (lucchese di nascita e, dopo anche una lunga esperienza di missione in Africa, attualmente parroco in Versilia). Tutte persone che, per la propria cultura e per l'attività portata avanti, hanno dimostrato negli anni di avere a cuore la cura della terra.

Ismaele Ridolfi può essere votato dagli elettori della prima sezione (quella in cui ricadono chi paga annualmente al Consorzio fino a 67,05 euro); Massimo Gragnani dagli elettori della seconda sezione (quella in cui ricadono chi paga annualmente al Consorzio da 67,05 euro a 419,99 euro); Don Silvio Righi dagli elettori della terza sezione (quella in cui ricadono chi paga annualmente al Consorzio più di 420,09 euro).

"In questi ultimi anni abbiamo toccato con mano come i cambiamenti climatici siano ormai una realtà con la quale dobbiamo fare sempre di più conti – evidenzia la lista "Ambiente, sicurezza e sviluppo" per Ismaele Ridolfi presidente - Gli eventi estremi, caratterizzati da forti piogge concentrate nel tempo e nello spazio, le "bombe d'acqua", si presentano con sempre maggiore frequenza, alternati a periodi di mancanza di precipitazioni che durano per mesi e mesi. In questo quadro, il Consorzio sta svolgendo un ruolo importante per custodire il nostro territorio; e può farlo ancora di più, nei prossimi anni. E' per tale ragione che, tante donne e tanti uomini, nella nostra lista, hanno maturato la decisione di mettere a disposizione anche il loro contributo, candidandosi all'assemblea dell'Ente consortile. Lo facciamo al fianco del presidente Ismaele Ridolfi, perché credo che il Consorzio in questi anni abbia lavorato bene; e riteniamo che adesso ciascuno debba fare la propria parte, affinché l'impegno fino ad oggi portato avanti sia ancora maggiore e più efficace".