I sindaci della Garfagnana: "Assi viari, opera fondamentale"

domenica, 21 aprile 2019, 12:37

I sindaci dell’Unione dei Comuni della Garfagnana intervengono in merito al progetto degli assi viari ritenendo il nuovo sistema tangenziale un'opera fondamentale per l'intera provincia.



"Riteniamo - esordiscono - il nuovo sistema tangenziale un’opera fondamentale per tutto il territorio lucchese e sostengono quindi la necessità di giungere alla conclusione del percorso amministrativo per far partire i lavori propedeutici a realizzarli. In primo luogo l’inchiesta pubblica della provincia impostata sul progetto preliminare, ed oggi le osservazioni sul progetto definitivo devono dare la possibilità ad amministratori e cittadini di mettere in campo rilievi e analisi fondamentali per produrre migliorie sostanziali al progetto della nuova viabilità".

"Quello degli assi viari - spiegano - è un tassello indispensabile del sistema di mobilità dell’intera provincia che unitamente all’adeguamento delle infrastrutture ferroviarie Firenze-Lucca e Lucca -Aulla, consentirà un efficiente supporto al trasporto di persone e merci, un servizio integrato funzionale alle numerose imprese della Piana e della Valle del Serchio per le quali il collegamento con le tratte autostradali è essenziale. Riteniamo indispensabile sottolineare la necessità di un moderno collegamento con le principali direttrici viarie per consolidare economia ed occupazione. Lo sviluppo equilibrato e sostenibile, nel rispetto dei territori attraversati, è un occasione che non possiamo lasciarci sfuggire".

I sindaci della Garfagnana richiedono quindi all'amministrazione provinciale ed alla regione Toscana che il progetto definitivo redatto da ANAS recepisca le osservazioni volte a mitigarne l’impatto ambientale, ridurne i costi, prevedere impatti meno invasivi sul territorio, considerando con particolare attenzione le istanze espresse dai comuni della piana di Lucca. Ribadiscono inoltre che al fine di realizzare un’opera di massima efficienza trasportistica e minimo impatto ambientale occorra il più coeso gioco di squadra per contemperare le due esigenze: realizzare l’infrastruttura e realizzarla per intero nel modo migliore possibile.

"L’impegno politico-amministrativo di molti - dichiarano - è riuscito ad ottenere da parte di regione e governo il finanziamento per intero del primo lotto e quello per la progettazione del secondo. La Regione Toscana ha confermato tra le sue priorità la richiesta di finanziamento anche per la realizzazione del secondo lotto, occorre che il nuovo governo nazionale celermente proceda, tramite CIPE, a finanziare la restante parte dell’infrastruttura in modo tale che l’opera sia realizzata nella sua interezza".



"Per questi motivi - concludono - impegniamo i nostri rappresentanti istituzionali negli enti preposti ed a tutti il livelli: i parlamentari a presentare atti volti a sollecitare il governo nazionale alla conferma della priorità dell’infrastruttura ed a procedere al suo completo finanziamento; i consiglieri regionali ad impegnare la giunta ad analogo sollecito verso il governo nazionale; il presidente della provincia di Lucca, con il supporto di tutti i nostri rappresentati istituzionali e in coerenza con l’azione amministrativa e politica sempre svolta dal suddetto ente, a verificare il recepimento da parte di ANAS nel progetto definitivo delle istanze emerse nell’inchiesta pubblica e nella VIA svolte dalla stessa provincia per rendere il più possibile coerente tale progetto alle esigenze del territorio; tutti i sindaci e amministratori a proseguire con un unitario gioco di squadra volto finalmente a realizzare questa infrastruttura strategica per il nostro territorio".