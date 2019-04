Lista "Vagli C'è", svelati i nomi: Puglia tra i candidati

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 19 aprile 2019, 19:42

Il gruppo Alternativa e Costituzione per Fosciandora si ripresenterà alle prossime elezioni comunali. Il candidato sindaco sarà Simone Castelli, geologo, 34 anni, residente al Ponte di Ceserana

venerdì, 19 aprile 2019, 18:14

Stamattina, intorno alle 9.05, si è verificato un principio di incendio su un palo Enel a media tensione a Fabbriche di Vallico dove si è verificato un cedimento, probabilmente, a causa di alcune sollecitazioni dovute al maltempo dei giorni scorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

venerdì, 19 aprile 2019, 13:45

Sabato 20 aprile, nella suggestiva chiesina di Sant’Anna, alle 17, il professor Oscar Guidi, apprezzato storico locale già autore di numerose pubblicazioni, terrà un incontro dal tema “1945: Liberazione di Pieve Fosciana”

venerdì, 19 aprile 2019, 13:26

Un 41enne della zona, disoccupato e pregiudicato, è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria il reato di guida in stato di ebrezza alcolica dai carabinieri della stazione di Camporgiano. La patente di guida è stata ritirata

venerdì, 19 aprile 2019, 13:20

Un 35enne di Borgo a Mozzano e un 51enne di Chiavari sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati sopresi all’interno dei locali della stazione ferroviaria Poggio-Vagli-Careggine, situata sulla linea ferroviaria Pisa-Aulla. I due sono entrati mediante effrazione della finestra della biglietteria ed hanno occupato abusivamente l’immobile per il pernotto

venerdì, 19 aprile 2019, 13:14

I carabinieri della stazione di Camporgiano hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, un uomo 51enne originario del Marocco, disoccupato e con precedenti di polizia