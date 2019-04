Garfagnana : fosciandora



Simone Castelli presenta la sua lista: ecco la squadra

sabato, 27 aprile 2019, 13:46

Sarà presentata alle 19 di giovedì 2 maggio, presso il Bar Vecchio Ponte in località Ponte di Ceserana, la lista "Alternativa e Costituzione per Fosciandora" guidata dal candidato sindaco Simone Castelli.

Il candidato

Castelli Simone: geologo, 34 anni, residente al Ponte di Ceserana. Laureatosi in geologia all’Università di Pisa nel 2012, ha intrapreso l’attività libero professionale e opera anche come insegnante presso le scuole secondarie primo grado. Ha la passione del calcio che pratica a livello amatoriale. Simone ha fatto parte fin dall’inizio del gruppo Alternativa e Costituzione ed in questi anni ne ha condiviso in prima fila le battaglie.

I consiglieri

Bonini Marco. Residente in frazione La Villa, 58 anni. Diploma di ragioniere. Quadro direttivo presso un gruppo bancario. Ha maturato nel tempo un’ampia esperienza amministrativa e politica; e è stato eletto per 5 volte consigliere comunale a Fosciandora, di cui per 5 anni è stato Vice Sindaco. Ha iniziato a fare politica a 14 anni nella Fgci; attualmente è segretario della sezione Lucca Valdiserchio del nuovo Pci.

Bertoni Daniele. Residente a Migliano, 24 anni. In passato ha lavorato come cameriere ed attualmente è pizzaiolo in un locale del nostro Comune. E’ al suo impegno politico. Pratica ciclismo e calcio, dove ha giocato per qualche anno nella squadra del paese.

Bonini Arianna. Residente a Fosciandora, 38 anni. Laureata in Lingue e Letterature Straniere e in Scienza della Formazione Primaria. Dopo un periodo di precariato, lavora da 2 anni come insegnante di ruolo presso la Scuola Primaria di Piegaio - Convalle (Pescaglia), plesso facente parte della rete nazionale di Scuole Senza Zaino. Nel gruppo fondatore di Alternativa e Costituzione per Fosciandora.

Bonini Moreno. Nato 58 anni fa in Inghilterra, dove erano emigrati i suoi genitori, abita a Ceserana. Ha conseguito la maturita' tecnica nel 1980. Operaio forestale, nella Comunita' Montana della Garfagnana, dove lavora tuttora dopo la trasformazione della stessa in Unione Comuni Garfagnana. E’ stato consigliere comunale di Fosciandora per tre mandati, in uno dei quali ha svolto la funzione di assessore. E’ stato tra i fondatori di Alternativa e Costituzione.

Bonugli Gianluigi. Bonugli Gianluigi, 37 anni. Residente in frazione La Villa, ma originario di Riana dove conta di ritornare quanto prima. Diploma di agrotecnico conseguito nel 2001 presso l'I.p.s.a. di Soliera apuana.

Attualmente lavoratore autonomo nel settore autotrasporto conto terzi. E’ alla prima esperienza politica.

Castelli Lorenzo. Ha 19 anni e da sempre è residente nel Comune di Fosciandora, al Ponte di Ceserana. Frequenta il Liceo delle Scienze Umane con indirizzo Economico e Sociale presso l'ISI Barga. Ha una grande passione per lo sport, infatti pratica calcio a livello dilettantistico . E’ alla prima esperienza politica.

Franchi Giulia. 19 anni, residente in frazione Lupinaia. Studentessa, frequenta l'ultimo anno di un istituto tecnico commerciale. E’ la più giovane del gruppo. E’ alla prima esperienza in politica, materia verso la quale sta maturando una forte passione.

Marcucci Lucia. 32 anni, risiede a Ceserana. Si diploma al Liceo delle Scienze Sociali di Barga, nel 2013 consegue la Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli Studi di Firenze. Da cinque anni insegna alla scuola Primaria di Castelnuovo di Garfagnana, dal 2015 di ruolo. Ha fatto parte dell’amministrazione comunale di Fosciandora dal 2009 al 2014 ricoprendo la carica di Assessore all’istruzione e alla cultura.

Moscardini Matteo: 37 anni. Risiede in frazione La Villa. Diplomato al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Castelnuovo di Garfagnana, ha poi conseguito la laurea triennale in Ingegneria Biomedica all’Università di Pisa. Attualmente lavora per un’azienda di telecomunicazioni specializzata in ambito televisivo con strette collaborazione con network nazionali e internazionali. Fa parte del gruppo storico di Alter Cost.