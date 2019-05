Garfagnana : sillano-giuncugnano



A Brica la tradizionale festa di Santa Cristina

sabato, 11 maggio 2019, 13:35

Anche quest’anno a Brica, nella valle di Soraggio (comune di Sillano Giucugnano), domenica 12, la seconda del mese di maggio, alle 11,30, si rinnova la tradizionale e partecipata festa di Santa Cristina con la distribuzione di panetti benedetti al termine della Messa celebrata dal parroco don Michel Murenzi, poi l’invocazione a Santa Cristina e la benedizione dei presenti. I panetti vengono in parte consumati come benedizione ed in parte anche conservati per esporli sul davanzale di una finestra dell’abitazione durante i temporali. La ricorrenza, dopo la parte religiosa, si trasforma in festa paesana anche per il ritorno, in quel giorno, di numerosi emigrati.



La tradizione vuole che tanti anni fa, nella seconda domenica di maggio, la zona fosse colpita da una tremenda grandinata che distrusse quasi tutti i raccolti. Brica e Metello furono i paesi più colpiti ed i loro abitanti, devoti a Santa Cristina, a cui era dedicata la loro piccola chiesa, decisero che ogni anno, nella seconda domenica di maggio, avrebbero venerato solennemente la Santa invocandone la protezione contro le catastrofi naturali, in particolare contro il maltempo.



Da allora gli abitanti di Brica e Metello, ogni anno, nella seconda domenica di maggio, si alternano a preparare alcune centinaia di “panetti di Santa Cristina”, per poi portarli dentro a canestri e sacchi davanti l’altare per essere benedetti. Quest’anno l’incarico è stato degli abitanti di Brica.