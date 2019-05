Garfagnana



A Camporgiano la Festa dell'Azalea

giovedì, 9 maggio 2019, 10:55

Domenica 12 maggio si terrà, a Camporgiano, la Festa dell' Azalea. Organizzata dall'associazione una "Azalea per la vita" di Casatico-Vitoio e dalla Pro-Loco di Camporgiano con il patrocinio del comune si svolgerà in piazza San Giacomo dove avverrà, fin dalle prime ore del mattino, la distribuzione delle azalee dietro un compenso che sarà, come sempre, devoluto per la ricerca sul cancro.



Sono già molti anni, infatti, che questa manifestazione viene realizzata in collaborazione con l' AIRC alla cui associazione viene donato ogni volta, tutto il ricavato. Recentemente , inoltre, vi è stata inserita anche una marcia non competitiva, una corsa-passeggiata di 10 km alla quale partecipano sempre un numero elevato di persone o di gruppi provenienti dai vari paesi della Garfagnana. La passeggiata che si snoda attraverso un percorso dallo straordinario valore paesaggistico è di grande interesse perché punteggiato di attraenti visuali panoramiche su tutta la Garfagnana: ampie radure pianeggianti si alternano a saliscendi dai quali si possono ammirare ancora insediamenti e casolari con le tipiche altane , antichi presidi di un'economia passata dove storia, cultura e architettura si fondono in un paesaggio che resta nella memoria.



Le iscrizioni alla corsa non competitiva inizieranno alle 8 del mattino e la partenza è fissata, sempre dalla piazza centrale di Camporgiano, alle ore 10.



La quota di iscrizione è di 5 euro a persona.



Anche questo ricavato sarà devoluto in beneficenza.



In collaborazione con i Lions Club Garfagnana e la Confraternita di Misericordia di Camporgiano a margine della manifestazione si terrà un convegno presso il Centro Museale di Camporgiano sabato 11 maggio alle ore 17 sui " Tumori alle mammelle – Stato attuale delle conoscenze".



Relatori: professoressa Manuela Roncella, professor Pietro Iacconi, dottoressa Chiara Iacconi.



Gli organizzatori colgono l'occasione per ringraziare fin da ora tutti coloro che partecipando daranno un contributo alla manifestazione e, in particolare, gli sponsor Fonte Azzurrina e i supermercati Simply e Conad.