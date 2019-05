A Cerageto inaugura il monumento agli Autieri

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 25 maggio 2019, 16:42

La stazione del soccorso alpino di Lucca è intervenuta sul Monte Pisanino dove un escursionista, che aveva percorso la "Bagola Bianca", è stato morso alla mano destra da un serpente

sabato, 25 maggio 2019, 11:34

Momento d’oro per il gruppo “V.A.M. fino alla morte” che, giovedì 15 maggio, è stato ospite d’onore del 4° Stormo Caccia di Grosseto, uno degli aeroporti militari più importanti in assoluto. Erano 42 i componenti del gruppo proveniente dalla Valle del Serchio, coordinati dall’infaticabile “factotum” Rolando Cavilli

sabato, 25 maggio 2019, 09:06

Tutelare i lavoratori e non disperdere il bagaglio di professionalità maturato in tanti anni di attività. Sono questi gli obiettivi che regione, provincia e comuni del territorio si sono dati per affrontare la situazione del futuro professionale del personale dei centri per l'impiego

venerdì, 24 maggio 2019, 13:03

Il candidato a sindaco di Fabbriche di Vergemoli per la lista civica "Uniti Svoltiamo", Delio Paolini, torna ad intervenire in vista delle elezioni amministrative di domenica (26 maggio)

venerdì, 24 maggio 2019, 12:39

Dal 2018 in Toscana c’è una grande novità nelle indagini tra i pazienti ricoverati negli ospedali della Regione. Sono infatti in corso le rilevazioni PREMs (Patient Reported Experience Measures), che permettono di registrare, con un osservatorio permanente, l'esperienza dei pazienti appena usciti dal reparto e le loro impressioni a caldo

giovedì, 23 maggio 2019, 17:47

L’Unione Comuni Garfagnana indice una selezione pubblica per l'assunzione, a tempo indeterminato, di cinque operai forestali