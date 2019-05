A Gallicano un convegno sull’Ecomuseo delle Alpi Apuane

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 7 maggio 2019, 12:40

Al via "Il Piatto", la seconda sezione del concorso "Gustando le Apuane- Menu a Km zero" organizzato dal Parco delle Alpi Apuane. E' partita il 2 di maggio e si concluderà il 30 settembre prossimo

martedì, 7 maggio 2019, 11:32

La richiesta arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti con una mozione su questa primavera da era glaciale che ha colpito in varia misura tutto il territorio regionale, con grande preoccupazione presso gli imprenditori agricoli che vedono a rischio le loro coltivazioni, ma anche per gli apicoltori le...

martedì, 7 maggio 2019, 10:49

L’organizzazione sindacale Usb P.I. ha proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata o turno di lavoro di venerdì 10 maggio. L’azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero

lunedì, 6 maggio 2019, 21:02

La CUB Trasporti torna sulla questione affidamento diretto della gara ad Autolinee Toscane: "Applaudiamo l'operato della Regione Toscana e del Governatore Rossi, i lavoratori vogliono Autolinee Toscane, cosi come tutti i cittadini, vista l'attuale gestione fallimentare"

lunedì, 6 maggio 2019, 18:52

Tutta la Garfagnana, e non solo, è in attesa della tradizionale manifestazione "Cascio in Festa 2019" che si terrà, ovviamente, presso il sempre più bel paese di Cascio, dove risiede la storica associazione "ASR Cascio", guidata dall'inossidabile presidente Alessandro Bertolini (in carica da 25 anni consecutivi) coadiuvato da tutti i...

lunedì, 6 maggio 2019, 16:28

E' quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti Lucca sugli effetti nelle campagne dell'ondata artica di maltempo, vento forte e neve con l'arrivo del vortice polare