A Gramolazzo inaugura il progetto Digital Stone Project VII

martedì, 28 maggio 2019, 15:39

Il progetto di scultura digitale “Digital Stone Project” nasce grazie all’accordo siglato tra Garfagnana Innovazione S.r.l. e Digital Stone Project, organizzazione tecnologica no profit americana statunitense nata nel 2005 da un gruppo di scultori al servizio di artisti, architetti e designer di tutto il mondo che ha come obiettivo quello di fornire loro le conoscenze necessarie per realizzare innovative opere d’arte tridimensionali utilizzando la tecnologia digitale.



Il workshop, della durata di un mese dal 2 giugno al 30 giugno, giunge quest’anno alla sua 7° edizione e vedrà i migliori studenti selezionati dalle più importanti Università mondiali realizzare la loro opera digitale grazie ai robot scultori programmati dai tecnici di Garfagnana Innovazione, macchine ad elevate prestazioni di qualità e precisione per la lavorazione del materiale lapideo. Ogni artista sarà impegnato nel realizzare una scultura in marmo, in primo luogo sbozzata con un robot a 7 assi, la quale verrà terminata successivamente a mano dagli artisti stessi.



L’inaugurazione del Digital Stone Project VII si terrà domenica 2 giugno alle 16 presso la sede di Garfagnana Innovazione in Via Primo Tonini 82 a Gramolazzo, nel comune di Minucciano.



“I robot di Garfagnana Innovazione lavorano su blocchi di marmo di dimensioni che arrivano anche a circa tre metri e mezzo di altezza e 20 tonnellate di peso. - racconta Stefano Coiai CEO di Garfagnana Innovazione - Gli artisti ci inviano i modelli fisici o digitali che noi, grazie ai nostri software, traduciamo in progetti per poi eseguire la produzione vera e propria. Generalmente, gli ingegneri partono da file tridimensionali, ma possono anche eseguire la scansione 3D di un modello fisico e riprodurlo in scala, secondo le esigenze dell’artista. Un workshop unico nel suo genere che rappresenta un collegamento tra tradizione ed innovazione, tra creatività artistica e tecnologia, combinazione tra concretezza manuale e astrattezza digitale.” Ospite d’eccezione per questa importante occasione lo Chef decoratore ed intagliatore Claudio Menconi, che darà vita ad una esclusiva performance di scultura vegetale.



Di seguito il programma: - Saluto delle autorità; - presentazione Digital Stone Project VII a cura di Stefano Coiai (CEO di Garfagnana Innovazione) e Jon Isherwood (presidente del DSP); - performance di scultura vegetale a cura di Claudio Menconi; - inaugurazione Digital Stone Project VII; - ricco buffet con prodotti tipici della Garfagnana.



A partire da lunedì 3 giugno e fino al 27/28 giugno inoltre sarà possibile ammirare gli artisti impegnati a realizzare i propri capolavori presso la stessa sede di Garfagnana Innovazione.