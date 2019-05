A Molazzana inaugura una sala dedicata al tenente pilota Ivano Guidi

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 29 maggio 2019, 18:10

Il maltempo che ha contraddistinto il nostro mese di maggio ha fatto slittare la manifestazione "Cascio in Festa 2019" a domenica 2 giugno presso il sempre più curato e rinnovato paese di Cascio (tra l'altro molto accessibile anche in carrozzina)

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:52

In Garfagnana è di nuovo di scena la grande mountain bike. Sabato 1 e domenica 2 giugno torna Garfagnana Epic, la maratona in MTB non competitiva giunta alla V^ edizione

mercoledì, 29 maggio 2019, 12:44

Francesco Pioli, neo-eletto sindaco di Villa Collemandina, si racconta in esclusiva alla Gazzetta del Serchio parlando della sua squadra, delle fusioni e della discrepanza tra il voto delle amministrative e il voto delle europee in Valle

martedì, 28 maggio 2019, 17:34

I campus inizieranno lunedì 1 luglio presso il plesso scolastico sede della scuola dell’infanzia e primaria “Centro Educativo Ricreativo“ per ragazzi/e dai 7 ai 14 anni e “Centro Estivo Infanzia“ per bambini/e dai 3 ai 6 anni di età

martedì, 28 maggio 2019, 17:19

Agricoltura, turismo, decoro, frazioni: questi i cavalli di battaglia del neo-eletto sindaco di Molazzana Andrea Talani. In un'intervista esclusiva alla Gazzetta del Serchio, il giovane sindaco ha parlato dei prossimi cinque anni di mandato, soffermandosi sul tema delle fusioni e commentando apertamente il risultato delle amministrative e delle politiche in Valle...

martedì, 28 maggio 2019, 17:15

"L'esito del voto amministrativo nella provincia di Lucca evidenzia come, a livello territoriale, la gestione del centro-destra sia fallimentare". È quanto dichiara Fabio Barsanti, coordinatore provinciale di CasaPound all'indomani del voto europeo e amministrativo