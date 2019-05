Garfagnana



A scuola con la guardia di finanza: al via la 7^ edizione del progetto "Educazione alla legalità economica"

martedì, 28 maggio 2019, 10:47

Si sono conclusi gli incontri previsti nell’ambito della settima edizione del progetto “Educazione alla legalità economica” per l’anno 2018/2019, che ha interessato circa 900 studenti e 55 classi di vari Istituti scolastici della provincia di Lucca.



L’iniziativa, ha tratto origine dal protocollo d’intesa stipulato tra il comando generale della guardia di finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finalizzato a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, incontri con gli studenti della scuola primaria e secondaria. L’intento è stato di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione e la repressione dell’evasione fiscale dello sperpero di denaro pubblico, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d’autore, degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti e, in generale, di ogni forma di criminalità economico-finanziaria.



Su queste basi è stato così sviluppato il progetto denominato “Educazione alla legalità economica” che, anche per l’anno scolastico 2018/2019, ha previsto l’organizzazione, a livello nazionale, di incontri presso le scuole orientati a: creare e diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”;  affermare il messaggio della “convenienza” della legalità economico-finanziaria; stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal corpo, quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche. All’iniziativa è stato abbinato un concorso denominato “Insieme per la legalità” che ha avuto lo scopo di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento delle scuole, sul valore civile ed educativo della legalità economica, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla tematica, attraverso una rappresentazione grafico-pittorica o una produzione video-fotografica.