Garfagnana



Al via le attività estive nel comune di San Romano

giovedì, 16 maggio 2019, 19:25

In attesa dell’apertura dei centri estivi 3-6 anni e 7-14 anni, da lunedì 10 giugno e fino a venerdì 28 giugno prenderanno il via a San Romano in Garfagnana, con sede presso la biblioteca comunale, laboratori ed attività didattiche per bambini/e dai 6 agli 11 anni. Tempo permettendo, saranno organizzate escursioni e passeggiate. Il servizio, a sostegno delle famiglie, sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario 8.30/14.30 oppure 8.30/16.30 .

Le attività saranno gestite direttamente dalla Cooperativa Sociale La Gardenia che gestirà poi anche i centri estivi che saranno attivati dal 1 luglio al 9 agosto. Per maggiori informazioni e per scaricare la domanda di iscrizione visitate il sito del Comune all’indirizzo : www.comune.san-romano-in-garfagnana-lu-it oppure contattare la Resp. Settore Servizi alla Persona dell’Ente Rag. Crudeli Stefania al n. 0583613181.

La scadenza delle domande è fissata al 20 maggio.