Garfagnana



Amministrative, si parte: via allo scrutinio

lunedì, 27 maggio 2019, 14:05

Arrivano i primi dati (parziali) dai seggi di Borgo a Mozzano, Barga, Castiglione, Camporgiano e Castelnuovo.



Borgo a Mozzano: Patrizio Andreuccetti (Missione Domani) vs Cristina Benedetti (Orgoglio Comune)

Seggio 1 (capoluogo): 110 (Missione Domani) - 90 (Orgoglio Comune)

Seggio 2 (capoluogo): 120 (Missione Domani) - 120 (Orgoglio Comune)

Seggio 6 (San Romano): 37 (Missione Domani) - 13 (Orgoglio Comune) [DEFINITIVO]



Castelnuovo di Garfagnana: Andrea Tagliasacchi (Tagliasacchi sindaco) vs Silvia Bianchini (Verso Scelte Nuove)

Seggio 1: 209 (Tagliasacchi sindaco) - 117 (Verso Scelte Nuove)

Seggio 3: 528 (Tagliasacchi sindaco) - 277 (Verso Scelte Nuove)

Seggio 5: 300 (Tagliasacchi sindaco) - 200 (Verso Scelte Nuove)



Barga: Caterina Campani (ViviAmo Barga) vs Francesco Feniello (Progetto Comune) vs Luca Mastronaldi (Lista del Cuore) vs Simone Simonini (Prima Barga)

Sezione 6 (Fornaci di Barga): 128 (ViviAmo Barga) - 93 (Progetto Comune) - 53 (Lista del Cuore) - 35 (Prima Barga)

Sezione Ponte all'Ania: 133 (ViviAmo Barga) - 85 (Progetto Comune) - 63 (Lista del Cuore) - 29 (Prima Barga)

Sezione 2 Barga: 192 (ViviAmo Barga) - 221 (Progetto Comune) - 15 (Lista del Cuore) - 13 (Prima Barga)

Sezione 4 Barga: 199 (ViviAmo Barga) - 199 (Progetto Comune) - 5 (Lista del Cuore) - 25 (Prima Barga)



Gallicano: David Saisi (Gallicano C'è) vs Furio Valiensi (Uniti per Gallicano) vs Damiano Simonetti (Prima Gallicano)

1 sezione scrutinata: 116 (Gallicano C'è) - 63 (Uniti per Gallicano) - 9 (Prima Gallicano) [DEFINITIVO]



Castiglione di Garfagnana: Daniele Gaspari (Progetto Cambiamento) vs Alessandro Lupetti (Castiglione Viva)

Sez. Chiozza: 130 (Progetto Cambiamento) - 76 (Castiglione Viva) [DEFINITIVO]



Minucciano: Nicola Poli (Uniti per Minucciano) vs Loris Anchesi (Minucciano e il territorio per tutti)

2 sezioni scrutinate: 341 (Uniti per Minucciano) - 114 (Minucciano e il territorio per tutti)



Camporgiano: Francesco Pifferi (Insieme per Camporgiano) vs Massimo Puppa (Divergenti)

748 (Insieme per Camporgiano) - 112 (Divergenti)



Molazzana:



Ore 14: Si parte. Alle 14 gli scrutinatori dei vari seggi della Valle del Serchio hanno cominciato la conta delle schede per capire chi saranno i nuovi amministratori dei 15 comuni chiamati al voto: Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina.



Le urne, aperte alle 7 ieri mattina, si sono chiuse alle 23 di ieri. Subito è stato comunicato il dato definitivo dell'affluenza (leggi qui): il comune dove si sono recati più elettori ai seggi è stato Castiglione di Garfagnana (oltre l'80 per cento), seguito da Minucciano, Fosciandora e Gallicano (oltre il 70). Unico comune della Valle del Serchio in cui non si è raggiunto il 50 per cento dei votanti è stato Careggine.



La giornata di ieri ha anche decretato il primo probabile sindaco di questa tornata elettorale. Nel comune di San Romano in Garfagnana, l'unica candidata Raffaella Mariani (sorella del sindaco uscente) ha infatti superato l'ostacolo decisivo del 50+1 dei votanti e ora si tratta solo di aspettare la conferma definitiva a seguito dello spoglio (va infatti controllata la validità dei voti).



Giochi fatti invece per quanto riguarda le europee. La Lega ha vinto in tutti i comuni della valle. Gli scrutini, in questo caso, sono stati fatti ieri sera, subito dopo la chiusura delle urne (leggi qui).