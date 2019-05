Garfagnana



Anche la Valle del Serchio ha reso omaggio al vescovo Paolo Giulietti

lunedì, 13 maggio 2019, 08:44

di simone pierotti

Una giornata di grande festa ha salutato l’ingresso in città e in Cattedrale del nuovo vescovo Paolo Giulietti: tantissima gente, autorità civili e militari, gran parte del mondo del volontariato, cittadini comuni presenti lungo il percorso ed in particolare in piazza San Giovanni e in piazza San Martino.



Anche la Valle del Serchio era rappresentata in grande numero, a partire dalle autorità civili che hanno salutato il prelato di fronte alla chiesa di San Giovanni, accompagnandolo poi in Duomo tra due ali di folla acclamante. Presenti i sindaci di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, assieme al presidente del consiglio comunale Francolino Bondi, i primi cittadini di Fosciandora, Fabbriche di Vergemoli, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, Piazza al Serchio, tra quelli che abbiamo notato.



Il mondo dell’associazionismo ha partecipato in gran numero, in particolare prendendo parte attiva al servizio d’ordine e d’accoglienza, con i giovani del Gruppo Scout della Garfagnana a dirigere il cordone d’onore che ha accompagnato Monsignor Giulietti in Duomo, e con i volontari della Misericordia di Borgo a Mozzano, Castelnuovo, Camporgiano e Piazza al Serchio a collaborare al servizio d’ordine con le altre confraternite di Lucca e della Versilia. Presente, naturalmente, tutto il mondo della chiesa, con tutte le parrocchie della Valle del Serchio presenti a salutare il vescovo.