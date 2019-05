Anci, premiati i sindaci della valle a fine mandato

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 20 maggio 2019, 18:38

Ultima settimana prima della tornata elettorale di domenica 26 maggio, quando gli elettori saranno chiamati alle urne sia per le elezioni del Parlamento Europeo che per quelle amministrative. La Valle del Serchio è particolarmente interessata con ben 15 comuni in cui i cittadini dovranno scegliere chi li amministrerà per i...

lunedì, 20 maggio 2019, 15:14

La considerazione arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti e si riferisce alla sottoscrizione tra regione e comune di Minucciano per la convenzione relativa al finanziamento dell’opera Parco del Lago di Gramolazzo Lotti 4/5 – Stralcio 1 – lavori di realizzazione pista ciclopedonale parco giochi-campeggio”

lunedì, 20 maggio 2019, 13:02

Brutto incidente stamattina, intorno alle 8.30, sulla provinciale a Bolognana, nel comune di Gallicano, proprio nei pressi del cavalcavia al bivio per Fornaci di Barga. Coinvolti due mezzi, un pullman Ctt Nord K2033 modello Iveco 315 e un furgoncino

lunedì, 20 maggio 2019, 11:13

E' il Ristorante "la Ceragetta" il vincitore del Concorso "Gustando le Apuane - Menù a km zero" edizione 2019 organizzato dal Parco delle Alpi Apuane per promuovere i piatti della tradizione, la filiera corta e le strutture certificate del Parco

lunedì, 20 maggio 2019, 11:10

In occasione della giornata mondiale della biodiversità, 22 maggio, l'Unione Comuni Garfagnana organizza un pomeriggio dedicato ai ragazzi e ai coltivatori custodi della Garfagnana per fare il punto della situazione della biodiversità locale

domenica, 19 maggio 2019, 15:28

C’è tempo fino a domenica 26 maggio per iscriversi a “Mare d’Argento”, il progetto promosso da Croce Verde P.A. Lucca con il contributo del comune di Castelnuovo Garfagnana