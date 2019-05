"Cascio in Festa 2019": la regina sarà ancora la criscioletta

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 17 maggio 2019, 09:55

Ancora la scuola tra le priorità della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. È infatti aperto il bando annuale “Innovazione scolastica” per l’attribuzione di contributi valevoli per il 2019, che ha per obiettivo il sostegno a progetti e iniziative che promuovano l’innovazione in campo educativo

giovedì, 16 maggio 2019, 19:25

In attesa dell’apertura dei centri estivi 3-6 anni e 7-14 anni, da lunedì 10 giugno e fino a venerdì 28 giugno prenderanno il via a San Romano in Garfagnana, con sede presso la biblioteca comunale, laboratori ed attività didattiche per bambini/e dai 6 agli 11 anni

giovedì, 16 maggio 2019, 14:23

Martedì 21 maggio, alle 10, a Gramolazzo, presso il molo sul lago in località Rimessa di Agliano, si procederà alla sottoscrizione della convenzione fra regione e comune relativa al finanziamento dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale e parco giochi-campeggio

giovedì, 16 maggio 2019, 12:28

Tre unità G.A.V. (guardia ambientali volontarie) inquadrate come volontarie all’interno del servizio di polizia locale per il decoro e la salvaguardia del territori

giovedì, 16 maggio 2019, 12:05

Giornata da non perdere nella Riserva Naturale Statale dell'Orecchiella, domenica 19 maggio: per il progetto RiservAmica, organizzato dal raggruppamento carabinieri Biodiversità di Lucca, avrà luogo un giorno all'insegna del rispetto e dell'educazione ambientale

giovedì, 16 maggio 2019, 10:36

C’è tempo fino a venerdì 7 giugno alle 14 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 41 posti disponibili nei cinque progetti di servizio civile regionale: quattro presentati dall’Azienda USL Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno) e...